Najavila haos: Matora strahuje od Ivanove reakcije kad sazbna da ga je Jelena prevarila, otkrila detalje razgovora sa Rajačićem! (VIDEO)

Bez ustezanja!

Naredna sagovovornica voditelja Darka Tanasijevića bila je Jovana Tomić Matora, koja je prokomentarisala odnos Jelene Marinković i Uroša Rajačića.

- Matora, šta se to dešava sa Ivanom i Rajačicem? - upitao je Darko.

- Smatram da Jelena nije priznala sve o odnosu sa Rajačičem, jer je verovala da će on ustati i reći šta ima, a ujedino stati i na njenu stranu. Uroš je meni rekao da nije zaljubljen u Jelenu, a da je ona očekivala da će stati uz nju. Vidim po njoj da bi mi se poverila, rekla bi mi sad sve što ima, ali se suzdržava. Jelena sa Ivanom nema nikakvu komunijaciju sa Ivanom nekoliko dana. Očigledno je da on sumnja da se nešto dešava. On je počeo ponovo i da pije, a ona to dozvoljava, kako mu ne bi bila u fokusu - istakla je Matora.

- Kako misliš da će Ivan reagovati kad sazna? - upitao je Darko.

- Mislim da prvo neće verovati, ali da će ubrzo nakon toga nastati haos, kad vidi ceduljice koje je Jelena slala Rajačiću - kazao je Matora.

- Justros se desila svađa Anđela i Anite, kako to komentarišeš? - upitao je Darko.

- Jasno je da je samo Teodoru voleo. Anđelo nikada ne bi bio devojkom kao što je Anita. Mislim da će vreme to tek pokazati - kazala je Matora.

- Šta se dešava sa Stefani i tobom? - upitao je Darkom.

- Mazile smo se samo, ništa bilo nije - kazala je Matora.

Autor: Snežana Zindović