Sumnja ga razara: Ša priznao da je kivan jer Mionini roditelji idu protiv njega, pa otkrio šta će reći Mioni kad je ugleda! (VIDEO)

Bez ustezanja!

Nenad Aleksić Ša je tokom razgovora sa voditeljem Darkom Tanasijevićem priznao da ga pogađa to što porodica Mione Jovanović želi da se ona vrati Stanislavu Krofaku, dok vezu s njim ne smatraju perspektivnom.

- U petak te je zabolelo kad si čuo da su Mionini roditelji euforični zbog svadbe Mione i Stanislava i zadatka u vezi svadbe. Kako se sad odećaš? - upitao je Darko.

- Znam da me ne vole, svestan sam toga i to je već jasno. Iskreno, neka me ne vole, ali ako je već tako, što je od mene odjvajaju, a žele da bude sa nekim, za koga je rekla da nije bio sjajan prema njoj?! Nije mi jasno. Čak i ovde ima učesnika koji žele da se Miona njemu vrati, ali ako je tako, neka se vrati - kazao je Ša.

- Da li bi tvoj najveći poraz bio za tebe da se ona vrati Stanislavu? - upitao je Darko.

- Bio bih razočaran - kazao je Ša.

- Kako gledaš na Majine rekcije i plakanje zbog toga što su Miona i Stanislav sami? - upitao je Darko.

- Šta ja da kažem?! Polupan sam, nikakav. Ne mogu da se mešam u to, Maja nije ni sa njim, a plače, svakako je njena stvar. Ukoliko se Miona njemu vrati, mislim da joj to nije nikakva sreća. Pored njega nikada neće biti srećna - istakao je Ša.

- Koje pitanje ćeš prvo postaviti Mioni kad je budeš ugledao? - upitao je Darko.

- Neka sama priča. Videću po njoj sve, samo neka bude iskrena - rekao je Ša.

- Tebi je Miona do sad često govorila da joj smetaš u svađi i da se skloniš - kazao je Darko.

- Ja nakon toga kažem da ću da se sklonim, a onda mi ona to ne doputa. Ako sam ja lud, onda ne znam. Znaću sve kad se budu vratili. Dare, glava mi je u haosu sad - kazao je Ša.

