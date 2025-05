Ostavili je bez teksta: Anđela se dirljivim rečima obratila Gastozovim prijateljima, ne krije zahvalnost za čestitku! (VIDEO)

Oduševljena!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', voditelji Borislav Terzić Terza i Danijel Dujković Munjez su na samom startu Anđelu Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza koji su progovorili o Anđelinim čestitkama koje je dobila za slavu, a potom i o odnosu sa Stefanom Karićem.

- Anđela kako je prošla slava? - upitao je Munjez.

- Malo sam bila skeptična za ketering, ali dobro je da je stiglo sve. Sve čestitke su odlične, a što se tiče moje porodice, napisali su: ''Ti znaš dobro da svaku tvoju odluku podržavamo''. Nisam ni sumnjala, ali drago mi je što sam na taj način dobila potvrdu - rekla je Anđela.

- Koja čestitka ti je ostavila najveći utisak? - upitao je Munjez.

- Oduševila sam se čestitkom njegovih prijatelja. Sve su nam lepo napisali i moram da priznam da nam je oboma bilo puno srce kada smo ugledali tu čestitku. Nisam očekivala, zato mi je najveći utisak ostavila ta čestitka - rekla je Anđela.

- Gastoze kako ti je bilo sinoć na žurki? - upitao je Munjez.

- Top, moramo da pijemo viski jer me ovo pivo ubi - rekao je Gastoz.

- Anđela kako komentarišeš Krletovo oglašavanje? - upitao je Terza.

- Stefan i ja smo jasno rekli da tu ništa nije bilo i to je to. Ne zanimaju me ljudi željni rijaliti. Kad budu pitanja odgovaraćemo, ali u poslednje vreme ne bih pridavala tome značaj - rekla je Anđela.

- Krle je verovatno rekao Osmanu da je došlo do dopisivanja Anđele i njega kada je prošao kroz Srbiju, a u tom trenutku je Krle bio sa Stefanom i Anđela je pozvala i Stefana - rekao je Gastoz.

Autor: N.Panić