ODLUČILA DA ISPRIČA SVE: Anđela se žestoko obratila Gastozovim prijateljima, pa priznala da li su ona i Pavle živeli zajedno! (VIDEO)

Ovo su svi čekali!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" podigao je ponovo Anđelu Đuričić kako bi progovorila o svom napuklom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Zamolila bih njegove drugove da komentarišu. Ja sam na sedmom nebu kad kažu da imaju fasciklu za mene i Bog zna šta još. Meni je isto prijalo kad je imao loše postupke o meni. On nije došao da sedi pored mene jer mi nije bilo dobro sredom i četvrtkom. Baš sam ga ponizila što sam u svađi rekla da je niko i da se pravi pametan. Baš sam ološ. Treba ga odbraniti od ovakvog ološa. Ne bih bila u vezi sa nekim likom koji je glup. Imam pravo da budem malo nervozna i ne mogu da se prisetim nekih stvari

- Često poludiš kad pričaš o susretu Pavla i Gastoza, što te to toliko nervira i uzbuđuje? - pitao je Darko.

- Određeni deo stavrno izmišlja i laže. Ovo drugo nešto on nadoda, a nekad ja. Čujem ovde da ona i dalje priča tu neku priču, a on i dalje ćuti i ne priča ništa o tome. On ne ustaje i ne demnatuje. Nikad nije stao i rekao kako stavri stoje. Mislim da će i sa Pavlom kao i sa njegovom prijateljicom biti da će napolju nešto srediti. Jedino vas Anđela ne prati, brige će vas pratiti. Volela bih da me demantuje i sada, ali on ponovo nema tu potrebu. Moj Instagram će grmeti od slika ako ne nađemo zajednički jezik. Dosta je bilo što se tiče rijalitija. Na njemu je da li će mi oprostiti - rekla je Anđela.

- Mnogima je privukla pažnju rečenica tvoja kad te Gastoz ispitivao o autobusima, a ti si mu odbrusila i rekla: "Ajde da pričaš malo o dugu od 60 hiljada evra" - rekao je Darko.

- Mislila sam na to da malo on priča o detaljima, pa da vidimo da li ćemo se usaglasiti. Da me zanimalo ja bih ga ispitivala, ali sam samo jednom tako provukla - rekla je Anđela.

- Vi uopšte ne razgovarate. Vi ste par, vi ste u vezi - istakao je Darko.

- Ja sa njim ne želim da vodim te teme. Ne želim da sa Gastozom vodim teme o ovom dečku. I da sam bila sa njim ne može da mi bude problem, menije to prošli život. Zamisli da ja njega ispitujem o bivšim devojkama, pričali bi non stop, on je sa pola grada bio. problem je što ja pričam jedno, pa drugo, pa se setim drugog, ap pričam četvrto. Da li ja mogu da budem nervozna? Ako je nekome mozak kaša, onda je meni - istakla je Anđela.

- Ti i Pavle ste živeli na istoj adresi? - pitao je Darko.

- Dobro, da - priznala je Anđela.

Detaljinije pogledajte klikom u nastavku.

Autor: A.Anđić