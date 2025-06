HOĆEŠ DA VIDIŠ KOJI SAM NA TABELI: Anđela i Gastoz dokazali da su POSTALI LJUTI RIVALI: Za 30 dana se ne poznajemo! (VIDEO)

Ovo priznanje su svi čekali!

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz komentarisali su svoj ljubavni odnos, koji je pre nekoliko dana propao. Umesto da spuste loptu, oni su postali ljuti rivali.

- Neću još da sudim. Vreme će da pokaže neke stvari. Ja ovde nisam bio jadan kad sam rekao da ne mogu da se suzdržim. Hteo sam na što blaži način objasnim mojoj devojci da mi je teško i da ne mogu da živim sa tim. Da li je bila ili ne to je drugo, samo to što je slagala. Pitala me da li me neko čeka u stanu, a ja sam joj onda rekao da me čekaju njeni klipovi, pošto je prva počela. Problem je što postoji mogućnost da smo u laži. Hoću da isteram na čisto. Kad bi me uhvatila pod jorganom i rekla: "Jesam, ajde da guramo tu priču", ja bih gura to. Ne mogu da poverujem da je ona toliko tupava i glupava da olako zaboravi sitnice i detalje. To je nešto što je mene jelo. Pre ću reći da je ne verujem nego da se pravim i da je tapšem po rameni. Naš jezik se promenio, sad smo i krevet, a ne znam šta će biti usput. Gledao sam da je nađem da vidim šta se dešava - rekao je Gastoz.

- Mislim da je to skretanje priče da bi Gastoz bio kriv za njihov krah veze. Ako se svi vraćaju na to da je on ušao sa uverenjem da je ona imala nešto sa njegovim prijateljem, a mislim da to njemu nije bilo ni bitno. Meni Anđela nije jadnica dok se umiljava i moli ga za pažnju, jer ako vidiš poentu da se boriš za nekoga ne možeš biti jadan. Oboje su spuštali loptu da ne izgovore nelke teže reči. Gastoza jednostavno boli. Povređen je zbog njenog čina - rekla je Sanja.

- Poređen je i razočaran, ja sam to prihvatila. Osećam se tako da želim sebi biti na prvom mestu. Prihvatam krivicu, on misli da se ja perem da sam kriva za ovaj raskid. Da nekoga molim za pažnju, ja sam to radila dok sam smatrala d aima emocije prema meni. Ja sam sigurna da moj partner nema tu vrstu emocije više. Krenula sam da ga poljubim u usta a on je okrenuo glavu. Za mene je to bilo ponižavajuće. Mi smo na početku kraja. Ja njega poznajem, kao i on mene. Ovo izgleda Gastoz kad je povređen. trenutno je izrevoltiran. Daans mi je u raspravi prebacio za Mateju, to neće doživeti od mene. Ako je spreman u svađi to da mi kaže, znači da mu je to u podvesti. Mora da se pomiri sa tim da se priseća kakva je Anđela bila u početku - rekla je Anđela.

- Kad je ovako pričala nemam šta da dobacujem i budem izrevoltiran. Ako ne pričam sa njom o našim problemima, onda ne pričam ni sa kim u kući. Sam sa sobom se mačujem. Kad imam problem ja se učaurim, sednem, izračunam, padnem. Rokao sam priču da joj verujem, to niko na mom licu nije video. Ajde da kažemo da je dosta odlučna - rekao je Gastoz.

- Jesi ti realan? To što sam ti hiljadu puta prešla preko nečega, mogu da prelomim. Možeš da mi skidaš sad zvezde sa neba iako sam ja zasr*ala... Ja sam ta koja po pitanju našeg odnosa imam stav sad - rekla ej Anđela.

- Ti si bila toliko odlučna i ja sam ti verovao, a svaki put bi me neko drugi poklopio. Sad ti meni trebaš da skidaš zvezde sa neba i ja bih opet pao - rekao je Gastoz.

- Vodi računa o svom životu. Večeras si bio jako bezobrazan, prepisaću tome da si izrevoltiran jer su moji odgovori jako hladni - skočila je Anđela.

- Vidim da ne mogu da se suzdržim i ne bih voleo da budemo par koji se kolje pred drugima - rekao je Gastoz.

- Za trideset dana neću te poznavati više - rekla je Anđela.

- Kad uzmeš prvo mesto. Hoćeš da navučeš na nominaciju da vidiš koji sam na tabeli - ubacio se Gastoz.

