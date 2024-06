Bez ustezanja i okolišanja!

Marko Janjušević Janjuš dobio je reč od voditelja Milana Miloševića kako bi porkomentarisao tvrdnje učesnika da pokušava da spere svoj deo krivice zbog odluke Aneli Ahmić da izvrši aborstus.

- Ovde neki žele da na mene svale krivucu, ali ja dobro znam da sam iskren. Pričam često i sam sa sobom kad mi je teško, a ko će to da mi uzme za zlo, to mene ne zanima - kazao je Janjuš.

- Janjuš sad beži od odogovornosti. On je svestan da se vidi da nije iskren. Ja sam rekao šta iskreno mislim. Mislim da su Aneli i Janjuš oboje krivi za ono što se desilo, ali je svoje stavove menjao kako je vetar duvao. Nije ni sam u jednom trenutku znao neke stvari. Aneli nije dobro ni poznavala njegove navike, kako funkcioniše, šta i kako voli, ali je uveliko pričala o venčanju i deci. Nisu me slušali, nego su de na mene drali kad kažem iskreno šta mislim. Podržao sam njenu odluku, jer kad je trebalo da bude tu za nju i podrži je, on to nije uradio. Sinoć je rečeno da je Aneli izvršila abortus da bi se pomirila sa Asminom, Ivan je to rekao, a Janjuš to potvrdio. Janjuše, ti si rekao da ona plače zbog Asmina, to je znak da nemaš ni trunku poverenja u Aneli - kazao je Mića.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Snežana Zindović