'ŽELJA MI JE DA OBUČEM VENČANICU!' Tanja Savić otvorila dušu o planovima za budućnost i Areni, pa progovorila o udaji za 11 godina mlađeg pilota!

Pevačica Tanja Savić je nakon turbulentnog odnosa sa bivšim mužem i borbe za starateljstvo nad naslednicima, konačno vratila veru u ljubav i pronašla životnog saputnika.

Tanju su mediji zatekli na aerodromu u Beogradu, koja im je tom prilikom otkrila svoje planove za budućnost.

- Nakon albuma sledi Arena, ja sam mojoj publici to dužna. Sigurno ću plakati. Volela bih da mi sinovi, mama i tata budu tu u prvom redu, baš zbog toga što nikada nisu bili. Ne postoji niko u mojoj okolini ko me kritikuje, to može da bude samo od ljudi koje volim i koji mi znače, jako mi je drago što sam to dovela u red. Nekako zračim drugačije - bila je iskrena Tanja, pa otkrila šta sprema svom 11 godina mlađem dečku za rođendan, koji je po zanimanju pilot:

Sad mu pripremam jedno iznenađenje, on ništa ne zna. On zaslužuje sve najbolje. Ja sam pronašla osobu koja je kao i ja. To bi savetovala svima, da nađu svoju srodnu dušu, srećna sam što smo slični bez obzira na razliku u godinama. Na svom primeru sam videla da su godine samo broj, mnogo je bitnije da li vas neko poštuje i da li je neko tu za vas, to je najvažnije - rekla je Tanja, pa progovorila o udaji:

- Ja sam uvek sanjala da nosim venčanicu, nisam je nikada nosila, a volela bih da je nosim. Možda će se i ostvariti to, lepo se slažemo, a u njemu sam pre svega našla prijatelja i podršku. Sinovi su ga prihvatili, baš se vole - izjavila je Tanja.

