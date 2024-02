Pokreću privatni biznis?!

Pevačica Vesna Đogani otkrila je šta joj je partner Đole Đogani nedavno poklonio, što ju je ostavilo bez teksta, te priznala da već neko vreme kupuju imanja po Srbiji.

- Cveće i bombonjere me ne interesuju! Đole mi je za rođendan u decembru kupio 60 ari placa, to me je oduševio! Mi sad imamo nekih pet, šest imanja, tamo kod Malog Požarevca, blizu Mladenovca... Blizu smo! To je za Đoleta, ja sam gradski tip, volim gužve - rekla nam je prvo Vesna, pa se dotakla odnosa sa nevenčanim suprugom Đoletom Đoganijem.

- Mi nismo zaljubljeni kao prvog dana, ne. Mi se cenimo, volimo i poštujemo, strast postoji, ali u nekoj drugačijoj formi - kazala je pevačica.

Prokomentarisala je i prepucavanja sa kolegom Stefanom Đurićem Rastom.

- Ma, kakva tužba... Rekao je da će nas tužiti, ali nema osnova, nema za šta... Naljutio se kao malo dete, duri se. Kaže da sam ljubavnica, ne reagujem na to... On je pokazao šta je i kakav je. Ne bih ga dalje dirala, sve je okej. Potrebna mu je pažnja sad medijska. Pokazao je lice za koje niko nije ni znao da postoji. A to ljubavnica... Sebe tako ne doživljavam, ja sam, ipak, žena, koja je fenomenalna mama, pevačica, drugarica, imam mnogo kvaliteta. Ne može sa takvim glupostima da me spusti - zaključila je Vesna, a detalje ćete pronaći u videu na početku teksta.

Autor: Pink.rs