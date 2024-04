SRUŠENA KUĆA U KOJOJ JE VESNA ĐOGANI ODRASTALA U BEDI! Majka joj dobila stan od 50 kvadrata, a zet Đole sve dogovorio!

Kuća Vesne Đogani u kojoj je odrasla u veoma teškim uslovima srušena je do temelja. Na istom mestu izgrađena je zgrada, u kojoj je njena majka dobila stan. Nedavno je obišla kraj u kojem je pevačica odrasla.

Na licu mesta zatekli smo majstore, koji su završili sa zidarskim radovima, i koji su od nas saznali da je tu odrasla supruga Đoleta Đoganija:

- Nisam znao da je Vesna ovde odrasla. Bilo je tu nekoliko kućica koje nisu bile baš sjajne za normalan život. Zato će sad da uživaju - rekao je jedan od radnika.

Da je Vesnina majka u zgradi koja je još uvek u izgradnji dobila stan, potvrdio nam je pevačicin partner Đole Đogani. Denser je sa investitorom pregovarao o uslovima i kvadraturi novog doma njegove tašte.

- Ima mnogo kuća koje su se u gradu srušile, a vlasnici su dobili stanove. To je slučaj i s Vesninom mamom. U dvorištu gde je ona živela bilo je četiri-pet kućica. Moja tašta je imala određenu kvadraturu, otprilike 25 kvadrata, a dobila je oko 50 kvadrata iliti jedan stan. S obzirom na to da je ona starija žena, ja sam razgovarao sa investitorima nekoliko puta, jer ko će da joj pomogne ako ne Vesna i ja. Ta zgrada je još uvek u sivoj fazi. Vesninoj mami su obezbedili privremeni smeštaj. Nije bilo problema da bude kod nas, ali ona je želela da ima svoj mir. Trebalo bi da sve bude gotovo ovog leta i da se žena lepo useli u svoj dom. To je jedan normalan, fin, nov stančić za ženu od 70 godina da uživa i živi normalno. Ta kuća u kojoj je živela nije imala potrebne uslove, grejanje je bilo najveći problem.Vesna i ja smo joj obezbedili ugalj, ali sad će biti daleko bolje - objasnio je Đogani.

Život u domu Nekoliko meseci provela u Zvečanskoj Vesna Đogani je više puta u javnosti pričala o teškom odrastanju. Ona je zbog teške finansijske situacije u kojoj joj se našla majka nekoliko meseci provela u domu u Zvečanskoj. - Mama je u tom periodu jako patila, bila je van sebe, zato je na sve moguće načine tražila nekog da me zbrine. Upoznala je naše današnje kumove, to su ljudi koji su radili sa njom u fabrici. Ona je toliko plakala i oni su se sažalili, nisu imali dece, te su me oni izvukli iz Zvečanske i od tada sam bila kod njih. Do sedme godine sam živela s njima, dok mama nije sredila svoju stambenu situaciju, pa sam tada prešla kod nje, ali stalno sam bila na relaciji majka-kumovi - ispričala je ranije pevačica.

