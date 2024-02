Pevač Nikola Rokvić iz braka sa manekenkom Bojanom Barović dobio je troje dece - a njihov sin Simeon sada puni pet godina.

Nikola se povodom rođendana svog naslednika oglasio na Instagramu gde je podelio niz njihovih zajedničkih fotografija, a uz to se prisetio i dana kada je njegova supruga na svet donela dečaka.

- Tatin sin soko! Sećam se dok je Bojana bila trudna, razmišljali smo o imenima… Bila su dva u opticaju! Drago, po mom deda Dragi i Simeon jer nam se to ime dopalo! Odlučili smo se za ime Drago, jer je Bojana znala koliko bi mi to značilo! Zvaće se Drago - počeo je on i dodao:

- Bojani je termin bio 14. marta! Došao je 26. februar kada proslavljamo Sv.Simeona Mirotočivog! Bio sam taj dan sa prijateljima na ručku, uzeo rakijicu da nazdravim, kad zvoni telefon, meni se prosipa rakija, Bojana javlja krenule jake kontrakcije!

Rokvić je otkrio i da je tog dana sve prepustio Bogu, te je odlučio da zapali sveću pre nego što ode po ženu.

- Brzo sam pošao iz centra grada prema Novom Beogradu, da je pokupim i da odemo u porodilište! Stajao sam na semaforu sa desne strane i u tom momentu ugledah hram Sv.Simeona! Razmišljam se, da stanem , da se pomolim i zapalim sveću za dobar porođaj! Opet glas sa druge strane mi govori, da li si ti normalan, ženi su ti krenule kontrakcije a ti ćeš da svraćaš u crkvu!? Odlučim se ja da prepustim Bogu sve i pođem desno ka crkvi. Pomolih se i videh malu ikonicu, Sv.Simeona i shvatih da dinara nemam kod sebe, samo karticu! Zamolih sestru što prodaje u radnji da mi pokloni ikonicu ,objasnivši situaciju, da žena treba da mi se porodi i da ću naknadno doneti novac! Naravno sestra mi je dala ikonicu, ja sam stigao na vreme, došli smo u porodilište i vrlo brzo rodio nam se SIMEON. Uz veru i prepuštanje nema brige! Danas naš Simke puni 5 godina! - napisao je pevač.



Autor: pink.rs