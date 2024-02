'MUŽ MI JE REKAO...' Ana Sević otkrila kako je reagovao njen suprug na povratak u Zvezde Granda, evo da li je podržao!

Domaćica najgledanijeg talent šou-programa otkrila je kako je njena porodica reagovala što se vratila u ulogu po kojoj je mnogi pamte.

Ana Sević posle mnogo godina vratila se na scenu "Zvezda Granda", i to u ulogu voditeljke. Lepa brineta ne krije zadovoljstvo što je javnost ponovo gleda na malim ekranima, a na večerašnjoj promociji albuma Mirze Selimovića otkrila je kako su njena deca i suprug reagovali što je vide u ulozi na koju nisu navikli.

- Ove subote sam prvi put pogledala emisiju u kojoj sam se pojavila. Nikada ranije nisam, čak ni kada sam se takmičila. Divan je osećaj na snimanju, to se i videlo. Osećam se kao kod kuće. Svi su me gledali, moja deca takođe. Bilo im je čudno. Simeon je malo gledao u mene, malo u ekran. Seni nikako nije odgovaralo što nisam bila kod kuće tih dana. Suprugu se takođe dopalo. Uživali smo dok smo pratili, a on mi je kasnije rekao: "E, slušaj. Moram ja ovo na miru da odgledam". Imam punu podršku od njega, nije imao nijednu zamerku.

Na pitanje Informera koliki honorar je dobila za televizijski angažman o kojem ovih dana svi pričaju, Sevićeva je izbegla odgovor.

- O ciframa neću da govorim. Nikada nisam to radila - rekla je ona, a zatim otkrila kako je tekao razgovor sa Sašom Popovićem:

- Bilo je brzo. Saša i ja smo obavili razgovor za 10 minuta. Rekao mi je: "Razmisli", ja sam mu odgovorila posle par dana.

Autor: N. Ž.