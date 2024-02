GUDELJ NIJE JEDINI KOJI JE PRESADIO KOSU! OVI srpski frajeri rešili problem, u operacionoj sali ležali satima i DALI OGROMNE PARE!

Presađivanje kose više nije tabu, a to je potvrdio i proslavljeni fudbaler Nemanja Gudelj, koji je javno govorio o svemu. Srpski fudbaler potražio je pomoć u Turskoj i sada izgleda daleko drugačije nego pre...

Defanzivac Sevilje je bio na transplataciji kosi i rezultati su zaista vidljivi. O tome je pisao na Instagramu. Mnogi kažu da ga je na ovaj potez inspirisala supruga Anastasija Ražnatović, nesumnjivo je promena vidljiva i izgleda super.

- Sa oduševljenjem sa vama delim rezultate moje transformacije kose! Pogledajte sada! Rezultati su neverovatni. Zauvek zahvalan na ovoj transformaciji - objavio je Gudelj.

Ipak, popularni sportista nije jedini muškarac koji se podvrgao presađivanju kose. Mi vam u nastavku prenosimo inspirativne priče poznatih muškaraca sa naše scene koji su takođe transformisali svoj izgled.

Branislav Lečić

Glumac Branislav Lečić takođe se suočio sa ovim problemom. Njega su takođe frustrirali duboki zalisci, a o presađivanju kose govorio je javno.

- Tačno je da sam krenuo s transplatacijom kose i mogu vam reći da sam za jako kratko vreme prezadovoljan efektom. Izuzetni su profesionalci i nisam se pokajao što sam se odlučio na tako nešto. Imam dosta prijatelja iz javnog života koji su se podvrgli ovakvoj intervenciji i oni su mi živ dokaz da to može da izgleda jako dobro - rekao je ranije za domaće medije poznati glumac i dodao da se na ovakav korak odlučio isključivo zbog posla.

- Transplataciju kose sam uradio zato što je počela da mi opada kosa na temenu, a to se na sceni baš vidi. Na primer, ljudi koji sede na galeriji vide "rupu" na glavi, a ja želim da to sve izgleda lepše. Nisam pristalica lepljenja kose i bilo koje druge metode, tako da je ovo pravi izbor i siguran sam da će lepo izgledati - govorio je Leka.

Danijel Alibabić

Pevač Danijel Alibabić takođe se podvrgao ovom zahvatu, a odabrao je da to učini u Turskoj, kao i njegove kolege.

- Želim ponovo da imam frizuru. Budući da intervencija kojom ću se podvrgnuti nije bolna, što mi je najbitnije, nisam se mnogo dvoumio već sam zakazao datum kada ću uraditi transplantaciju - rekao je Danijel ranije.

Dragan Marinković Maca

Jedno od omiljenih lica na malim ekranima svakako je glumac i voditelj Dragan Marinković Maca. Kako je on otkrio nisu mu pomogli šamponi, ali zahvat jeste.

- Džaba ljudi troše pare na razne šampone, ampule i preparate, jer im od toga kosa sigurno neće porasti. Jedino trajno rešenje je transplantacija. Ja sam presadio kosu u prednjem delu i prezadovoljan sam rezultatima - rekao je ranije Maca.

Bojan Marović

Pevač i muzičar iz Crne Gore, Bojan Marović javno je govorio o gubitku kose, što ga je veoma pogodilo.

- Najviše me pogodilo kad sam se probudio u jednom hotelu, više ni ne znaš gde se budiš, koji je grad. Otišao sam da se umijem i video sam svoju kosu u rukama. Video sam dva pečata na temenu i tad sam se olindrao i rekao to je to, kraj priče, više mi ne treba niko, sve ću sam - rekao je ranije Bojan, koji je zahvat obavio u Sarajevu.

Nikola Milošević Đota

Sa ovim problemom suočavaju se muškarci i u ranijem periodu života, a jutjuber Nikola Milošević Đota presadio je kosu sa samo 25 godina.

- Sad smo na šest i po meseci od operacije. Tako da je sve super za sada, videćemo kako će biti. Šest meseci se čekaju prvi rezultati, a onda za godinu dana su ti rezultati vidljivi baš, baš. Ja sam već sad zadovoljan ovim delom, planiram za nekoliko godina da to uradim ponovo, jer sam sebi nekako lepši sa kosom, ne sa ovom frizurom sada, jer sam se relativno skoro šišao (smeh). Sa 23 godine je kosa počela da mi opada, i to mi je baš teško palo, sa 25 je već sve to bilo vidljivo na zaliscima i to mi je baš smetalo, ali ja sam to uspevao da prikrijem. Ja se ne stidim da sve ovo priznam. Mnogi žele da urade transplantaciju, ali nisu sigurni u sebe, ne znaju kako, koju kliniku da izaberu. Ja sve ovo pričam, kako bih pomogao ljudima koji imaju ovaj problem - rekao je ranije Milošević za 24sedam.

Toni Cetinski

Pevač Toni Cetinski, takođe se podvrgao proscesu presađivanja kose. Otvoreno je pričao o celom postupku.

- Već dugo sam imao želju da odem na transplantaciju kose i srećan sam što radi toga nisam morao da otputijem izvan granica Hrvatske. Malo glumim da me boli. Sve će biti uredu - napisao je Cetinski nakon postupka.

Verni obožavaoci Tonija Cetinskog sa početka njegove karijere ga itekako pamte po dužoj kosi i kovrdžama.

No zbog visokih zalizaka je bilo jasno da Toni neće biti te sreće da kosu dugo zadrži, pa je tendencija ćelavljenju bila vidljiva kroz godine koje su usledile, da bi na kraju bio sasvim ošišan na kratko.

Riste Risteski

Riste Risteski postao je prepoznatljiv i popularan nakon učešća u „Zvezdama Granda“, gde je 2017. godine proglašen pobednikom od strane publike.

On je za Grand Online otkrio kako je proteklo presađivanje kose, podelio niz novih fotografija i pokazao rezultat nakon transplatacije.

- Tačno pre nedelju dana sam uradio transplantaciju kose, a pre skoro dve počeo da gubim kosu. Ovom intervencijom sam samo želeo da je zaštitim. Prvo sam počeo da gubim kosu u prednjem delu, a presadio sam samo mali deo i zaštitio ostatak, jer postoji mogućnost da će jednog dana i u zadnjem da počne da opada - objasnio je Riste.

SVETSKI TREND

Mel Gibson

Takođe, mnogo je stranih zvezda za koje nije nepoznanica da su presadili kosu poput Dejvida Bekama, koji je, kako se pisalo, među prvima obavio ovaj zahvat, Rafael Nadal, Ben Aflek, Tom Henks, Metju Mekonahi, Robi Vilijams, Nikolas Kejdž, Elton Džon, Džon Travolta, Mel Gibson, Bono Voks, Šon Pen, Bili Bob Tornton, Džud Lo, Silvester Stalone i mnogi drugi.

Cena i iskustva Što se tiče intervencije, ona se radi u lokalnoj anesteziji i traje između sedam i 12 sati. Ovo je dug proces s obzirom da se radi o tananim vlasima, a oni koju su to iskusili kažu da nije bolno. Cena varira od 1.500 do 3.000 evra, u zavisnosti od tehnike, problema klijenta i željenog rezultata, a može da bude i mnogo veća.

