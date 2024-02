I DALJE IMA MAGIJU U NOGAMA, IAKO SU MU 44 GODINE: Ronaldinjo pokazao fudbalsku umeće u RIJALITIJU! (VIDEO)

Slavni brazilski fudbaler Ronaldinjo uzeo je učešće u jednom rijaliti programu u Turskoj.

Na opšte oduševljenje takmičara, ali i celokupne turske javnosti čuveni Brazilac demonstrirao je fudbalsko umeće. Naime, dve ekipe su imale zadatak da odigraju utakmicu, a Ronaldinjo je odigrao po poluvreme za svaki tim.

Kamere su u jednom trenutku zabeležile svu fudbalsku magiju koju Ronaldinjo i dalje ima u nogama, iako su mu 44 godine. Brazilac je izveo čaroban potez, kada je uhvatio makazice i smestio loptu u mrežu golmana.

Zanimljivo, Ronaldinjo je na terenu igrao u dresu i šorcu NBA ligaša Boston Seltiksa Džejsona Tejtuma.

Ronaldinho doing this at 43 years of age on Turkish television. Incredible! 👏🇧🇷pic.twitter.com/BufK1eeP2F