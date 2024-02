Tokom "Pretresa nedelje sa Milanom Miloševićem" Darijan Radomirović ušao je u žestok verbalni okršaj sa Nenadom Macanovićem Bebicom, bivšim dečkom Miljane Kulić, koji je tom prilikom izrazio agresivno ponašanje prema Darijanu, zbog čega je oštro udaren po džepu.

Kako su napadi od strane učesnika "Elite" sve učestaliji na Miljanu i na Darjana, stupili smo u konktakt sa Darijanovom mamom, Bahrijom, koja nas je u prvi mah zamolila da je pozovemo malo kasnije.

Kada smo to učinili, Bahrija nam je otkrila da je pratila svog supruga, Darijanovog oca na kardiovaskularno odeljenje u bolnicu, te je i istakla da je uspela da sakrije dešavanja od njega za koje, kako tvrdi, ne bi mu bilo svejedno.

- Ono kada sam odložila razgovor, pratila sam muža na Dedinje, na kardiovaskularno odeljenje. Na sreću legao je sinoć da bi bio sposoban za pregled i ja sam sve sakrila od njega. Šta sam videla i preživela...Prethodni razgovor sam komentarisala Mariju, to mi je bilo ispod nivoa. Ja sam rekla da je Miljana vreda, pedantna i lepa, ja poštujem Kur'an i najveći greh je uprljati devojku. Nisam imala potrebe da kažem ništa ružno, a kako su se oni zbližili ja imam pravo da kažem ono što sam videla. Miljana je toliko ružnih stvari rekla Darijanu da ja to nisam rekla 41 godinu svom mužu. Na prvom mestu, ja sam bila prestroga majka, baš sam se borila da budu učtivi, vaspitani i da nikoga ne diraju. Sada pričam konfuzno jer nisam ni sposobna, ali neću da odbjem razgovor - rekla je Bahrija na samom početku razgovora.

''Sneži neću naplatiti vodu, jer se nije ni kupala'' Darijanova mama, Bahrija, istakla je za naš portal da je Bebičina ljubomora prema Darijanu i Miljani očigledna, te je tom prilikom oplela i po Sneži Kušadasi, Darijanovoj bivšoj: - To je očigledno. Miljana igra na tri fronta, to nije za njega. Sneža nije beba, nego baba. Makaze koje mu traži su iz moje kuće, prvo platiće ona meni stanovanje za šest meseci, nikakav duks ona njemu nije kupila, uporno je govorila da nema pare. To mene ne zanima. Ona je obmanula čitavu javnost, ja mislim da ne postoji u Srbiji devojka koje se odrekao otac. Ja sam na vezi s njenim ocem, obradovala sam se pre nekoliko dana, on je dobio posao,njih dvoje ne rade, a potstanari, zamislite tu tugu! Ona će meni platiti stanovanje, hranu, struju - klimu nije isključila šest meseci, samo joj neću naplatiti vodu jer se nije kupala. 200 evra joj je Darijan dao da vrati mami, nemam reči, ja sam samo srećna što se nje rešio! Napravila je silikone u usnama da ima taj cinični, veštački osmeh, ona je jedan monstrum! On je u četiri grada bio da njoj kupi svečanu haljinu, a ona mu traži kao duks mu kupila. Jedna primitivka, neka je žali ko se s njom poistoveti - istakla je ona, te je dodala:

Ne da je Bebica ljubomoran, neću da ga komentarišem. Ja sam sigurna u Darijanovu pamet, kulturu i čovečnost, Darijanu lakše pada razlaz od devojke nego sa prijateljem. Terza mu je bio prijatelj. Šta se navrzao Terza sa onom Milicom?! Miljani treba skratiti jezik! Ona je na sve fronotove zaratila, to Darijan ne bi. Milica je tako rešila, njen vokabular su samo psovke, neka rade šta hoće to sam i očekivala. Miljana laže, ja sam samo gledala "Zadruge" - dodala je Bahrija.

Za crnim stolom potegla se i tema oko toga da je Darjan imao odnose sa muškarcem, te ta "gej afera" danima unazad trese Belu kuću, na šta Bahrija kaže da je sve to izmislio diskvalifikovani učesnik, Aleksandar Požgaj.

- Dajte molim vas, onakva momčina. To je pijani, neuračunljivi, ludi alkholičar izmislio i izašao, Požgaj. Prvo ga je koristio, lagao, Darijan nikada ovo nije gledao, ušao je nespreman, ali se snalazi. Ludi Mića, njemu je to valjda igra. Taman posla, on ne može da se otarasi od lepih devojaka, on je zdrav, potentan i pametan. Miljana je imala nesrećne veze, ali je ona 50 odsto kriva. Ako se momku kaže: "Je**m ti mamu, ma*š, fali ti daska", a njoj fali kubik! Ona pod inercijom što se svađa sa svima, nastavlja sa njim. Malo bi trebala da sredi neuračunljivost. On se razišao sa Snežom, ona mu se udvarala, pa su joj gledali ne znam ti ni ja u šta, u pasulj da će upoznati takvog i takvog i njemu je bilo simpatično da se druži. Što bi rekla istetovirana lezbijka: "Nema gde da ode", od svih tamo u kući, Darijan ima najviše gde da ode - osula je rafalnu paljbu Bahrija.

Kada smo je upitali da li kao majka podržava Darjanovu vezu sa Miljanom, kao i da li će je prihvatiti za snajku, Bahrija je bila odsečna u tome da Darijan neće sigurno, kako kaže, da je oženi.

- Koja snajka, ko pominje snajku?! Nema on u planu da se ženi, nisu se ni upoznali. Neću to da komentarišem, nije debil, odabraće on sebi. Miljana tako insistira na tom DNK. Ja sam bila matičar. DNK je medicinski utvrđivanje očinstva i Zakon koji je po brzom postupku prihvaćen u matičnoj službi. Tako bi ona trebala malo Ivana da pošalje na DNK, a ne da rešava Ivanove probleme. Ne, ona nije raščistila nijedan odnos. Ivan ne ume da kaže: "To nije moje dete", pa da udesi Miljanu. Možda sam ja službeno deformisana, ali ne bih o tome...Nikada mu se nisam mešala u vezi. Milica ne juri Miljanu, Milica juri Darijana, ako iko pamti, ona ga je prvi dan uhvatila za polni organ. Kada se Mića žalio na Uroša, tada je Darijan rekao šta mu radi Milica. Ne zna devojka ništa, nije ni čudo. Jeste, svi su glupi pa će da joj poveruju. Ja sam se sve vreme čudila zašto Ša ne šiša Darijana?! Ša je jedan grbavi , bolesni deda. Ša Darijana vređa i mrzi jer je on navodno gledao u Mionu, Miona je lepa devojka. Ako u sobi sa 60 ljudi niko ne sme da gleda Mionu, pa šta on misli, da će na ulici da stavi ljudima povez na oči. Da ga napada Lakić koji je ispred kume rekao da je go**o. Napadaju Darjana jer je kulturan i fin - zaključila je Bahrija za Pink.rs.

Autor: A.V., N.Ž.