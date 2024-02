Boban Rajović bio skeptičan zbog teksta pesme koja je postala MEGAHIT, a evo kako ga je Marina Tucaković ubedila da je otpeva! (FOTO)

Ova pesma promenila mu je život!

Zbog tog velikog hita sve je krenulo nabolje u njegovoj karijeri, ali kad je prvi put čuo tekst te numere bio je skeptičan. Pevač se prisetio svoje reakcije dok mu je pokojna Marina Tucaković čitala stihove pesme ''Usne boje vina'' o šimširima i otrovnoj lozi.

- Sećam se, ja sam pevao u Švajcarskoj i tada me Željko Samardžić sreo na aerodromu. Kaže on meni da je čuo moju pesmu "Provokacija" jer se svuda pušta i savetuje me da moram da zovem "mamu", kako smo svi zvali Marinu Tucaković. Čim sam sleteo u Beograd, ja zovem Romarija, koji je tada sarađivao s Marinom, da mi on uradi melodiju. Rekao sam mu, odlično se sećam, ovako. "Romario, ako mi uradiš hit, možeš da mi promeniš život." On me zove posle dva, tri meseca i kaže: "Menjam ti život." Nisam verovao u to, ali sam odmah prvim letom došao u Beograd i pravo kod njega. Čim sam čuo melodiju za "Usne boje vina", ja sam izvadio CD iz plejera i stavio ga u džep, znao sam da je to hit. Onda sam čekao Marinu da napiše tekst, jedno tri meseca - kazao je Boban za Kurir, pa nastavio:

- Više sam bio i nestrpljiv i zovem je jedan dan, a ona kaže: "Pa imam ja to već, fale mi još dve-tri rečenice. Ajde, dođi." I ja dođem, ona pusti melodiju i peva: "Hej, ljepotice, glavu gore, gledaj pravo, u oblake, u šimšire, ne gledaj u mene samo." Kad je rekla šimširi, ja pojma nemam ni šta su šimširi, iskren sam. Pa onda dalje peva: "Otrovna je moja loza, uvenućeš ko mimoza." Uh, bokte, ja sam tada bio malo skeptik, a ona kaže: "Nemaš ti pojma, samo ti pevaj ovo i ne sekiraj se, to je hit". I kome god sam posle pusto da čuje pesmu, svi su isto rekli. Kad je pesma izašla, to je odjednom stvarno eksplodiralo i život mi se promenio. Reći ću ti samo da sam, dok je rađena pesma "Usne boje vina", jedan dan seo i izračunao koliko sam ukupno dužan para. Dug je bio 160.000 evra prema raznim ljudima, prijateljima, poznanicima... - prisetio se Rajović.

Autor: Pink.rs