IMA SE, MOŽE SE! Pljugicu krenulo posle raskola s Desingericom? Kupio luks nekretninu na Dedinju!

Luka Bijelović poznatiji kao Lule Pljugica kupio je stan na Dedinju, pišu domaći mediji.

Muzičar je pazario luks nekretninu u elitnom delu grada i sada je u fazi opremanja novog životnog prostora. Prema rečima izvora bliskog treperu, on je trenutno napravio kratku pauzu u poslu, a novac koji je do sada zaradio je uložio u nov životni prostor.

Treper je mesecima unazad tražio idealnu lokaciju jer nije želeo bilo gde da se skući. Nekretnina koju je kupio je baš po njegovoj želji, čim je ušao u zgradu, a naročito u stan, znao je da je to ono što traži. Sve mu odgovara i okruženje i raspored prostorija. Ali to nije sve. Prijatelji koji poznaju muzičara kažu da mu je želja da ima kuću sa velikim dvorištem negde van grada i da mu je to sledeći cilj.

Podsetimo, on je nastupao sa Dragomirom Despićem Desingericom, a pre nekoliko meseci najboljim prijateljima i najbližim saradnicima razdvojili su se putevi, zbog čega su prekinuli saradnju, a o razlozima se mesecima spekulisalo u medijima.

Autor: pink.rs