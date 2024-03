Pevačica Andrijana Lazić tragično je izgubila život 10.01.2024. godine u Dubaiju, a njena smrt i dalje je obavijena velom tajne.

Šta se desilo u Dubaiju još uvek niko nema odgovor na to. Iz policije je pre nekoliko dana stigao izveštaj o smrti, u kome stoji da je u pitanju pad sa visine i nesretan slučaj. Kako je došlo do pada, da li je neko to vidio ili nije? Samo su neka od pitanja koja bacaju sumnju na njenu smrt. Te odgovore traži porodica, naročito otac Nebojša Lazić.

Prema navodima bosanskih medija, pozivajući se na američke medije koji takođe prate ovaj slučaj,ono što je šefa policije u Dubaiju opredelilo da u prvi mah odredi zadržavanje Andrijaninih drugarica do okončanja istrage bio je niz sumnji u vezi okolnosti pod kojima je nastupila smrt.

Smrt žena se u ovom Arapskom emiratu retko ispituje, zbog postojanja određenih društvenih normi i običaja, te iz tog razloga posebno je interesantno da slučaj Andrijane Lazić bio izuzetak. Za ovaj slučaj su se zainteresovali pojedini pripadnici određenih i Američkih i Ruskih obaveštajnih službi, prvenstveno zato što je Andrijanin otac Nebojša Lazić, kao pripadnik MUP-a RS učestvovao u više međunarodnih akcija usmerenih u borbi protiv terorizma.

Sumnju policije u Dubajiju podgrijala je i zvanična potvrda pojave bar dve kriminalno-obaveštajne grupe koje bi mogle biti zainteresovane za smrt ćerke Nebojše Lazića, jer bi ga nanošenjem emotivnog udara odvojili od poslova na koje je bio usmeren, navode mediji u Bosni. U istragu su uključeni DEA i FBI, u traženju odgovora na pitanje „Šta se tačno desilo?“.

