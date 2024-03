SPOJILA IH DRAMA NA AERODROMU! Zajedničke muke Viki, Tašketa, Ćire i Nermina: Pet sati čamimo...

Uobičajeno je za pevače da nastupaju vikendom, a kada je dalek put avion je jedino prevozno sredstvo da se stigne na željenu destinaciju. Međutim, često se dešava da su letovi otkazani, pa su mnoge zvezde prinuđene da provedu po nekoliko sati na aerodromu čekajući ukrcavanje u avion.

Upravo to se to dogodilo Dejanu Ćirkoviću Ćiri kome je planirani let za Nemačku jednostavno odložen. Pevač se najpre uhvatio za glavu shvativši da će nekoliko sati presedeti, a onda je ugledao drage prijatelje i kolege, Viki Miljković, Dragana Taškovića Tašketa i Nermina Handžića koji su se našli u istoj situaciji kao i on.

Nelagodna situacija ubrzo se pretvorila u divno druženje sa prijateljima uz mnogo smeha i razgovora.

5 sati čamimo čekajući avion – napisao je Ćira uz fotografiju.

Ćira je u izjavi za Grand objasnio da je ovo čekanje ipak svima prijalo.

-Krenuli smo za Nemačku, šta se desilo pojma nemam. Samo smo čekali, ali bilo je lepo. Barem smo se ispričali i ismejali, nismo ni morali da idemo – rekao je Ćira za Grand u svom prepoznatljivom maniru.

Autor: pink.rs