MIONA KAO DA NAMERNO KORISTI TO ŠTO ŠA IMA KRATAK FITILJ: Filip Đukić žestoko opleo po rijaliti parovima, a tek da čujete kakvu teoriju ima o Darjanu i Miljani, smatra da je Radomirović s njom samo zbog OVOGA!

Bivši zadrugar i voditelj Filip Đukić u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' prokomentarisao je goruća dešavanja u ''Eliti'' i rijaliti odnose među popularnim parovima. Na samom početku, Filip je progovorio o vezi Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić.

- Ja nešto ne mirišem tu Aneli, ali ako njemu odgovara... Mislim da on dosta spušta tu, a mislim da to nju i radi. Dosta je ona to pratila i zna šta pokreće priču i šta može da bude aktuelno. Video sam da su nešto svađali, šta god mi rekli uvek posle bude suprotno - kaže Filip, a onda je prokomentarisao Majin i Janjušev odnos u Eliti.

- Nema emocije između Maje i Janjuša. Stariji i iskusniji znaju šta prolazi. Maja kapira kad treba šta da kaže i da prećuti. Nekad kaže nešto što ne treba i ode mast u propast - rekao je Đukić i prokomentarisao turbulentu vezu Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša.

- Tebe jedna reč može da izbaci iz koloseka, može da te iznervira kako neko žvaće i hoda. Miona se malo izbezobrazila, ona je provalila šta ga nervira, deluje mi da koristi što on ima kratak fitilj. Možda i stvarno ona njega nervira i on nju, ali ja ne znam što su oni zajedno - otkrio je Filip i prokomentario romansu Anđela Rankovića i Anite Stanojlović.

- Anđelo je mnogo dobar dečko, meni uz Anitu ne ide, ne bih je video napolju. Ona se malo više isprimala na njega, dečko lepo izgleda i fin je i kulturan - rekao je Filip i prokomentarisao vezu Miljane Kulić i Darjana Radomirovića.

- Nekad mi je Darjan simpatičan, vispren je. On koristi situaciju, ko bi s Miljanom bio u vezi? Sneža Kušadasi isto mi ne deluje kao da je baždarena. Možda je pobegao od nje kod Miljane, pa šta bude.

