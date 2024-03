Učesnici rijalitija "Elita" sinoć su imali priliku da stupe u kontakt sa svojim najmilijima, putem video poziva u govornici, a mnogi pozivi ostavili su u šoku milione gledalaca, dok su neki izazvali buru reakcija na društvenim mrežama. Te je jedan od takvih upravo bio poziv majke Teodore Delić, Slavice Delić, koja je ušla u žestok medijski rat sa Marijom Kulić, majkom Miljane Kulić.

Naime, Slavica Delić za portal Pink.rs osula je žestoku rafalnu paljbu po Mariji i Miljani Kulić, ne štedeći reči, te je otkrila da misli da je, kako kaže, Marija klošarka iz Niša koja nije u kući imala ni vece šolju.

No, međutim, ni Marija joj nije ostala dužna, te je tom prilikom u odvojenoj izjavi žestoko oplela po Slavici, potkačivši nju i njeno roditeljstvo, što možete pročitati u linku u nastavku ovog teksta:

Ima tri majmuna istetovirana ispod jednog uva, a ispod drugog nek istetovira tri patke, jer su joj usta kao izvrnuta patika. Zamisli neko obeleži sebe, sam sebe, majmunom?! Ko ima istetoviranog majmuna na telu?! Ja sam to prvi put videla na njenom licu, kad sakupi kosu ja sam to videla. Ja joj poručujem da istetovira tri patke ispod drugog uva. Čisto sumnjam da ona je potpuno normalna s mozgom, s obzirom da je isto izmenila lični opis. Kažu da ljudi, žene, te mlade devojke, koje se toliko usresrede na te estetske operacije i ništa im ne odgovara kod sebe, obično kažu da imaju šizofreniju, a ja mislim da je njena ćerka već znake pokazala. Jer ono cepanje...Mirna, mirna, tiha i onda odjednom...Nije imao ko da je odvede kod lekara, o mojoj ćerki se vodi briga, vodila sam je na vreme i i dalje ide. A ona je izgleda prepustila ćerku ulici, čak ni te znake nije preponzala jer je seljančura glupa i nepismena, da treba dete da odvede kod psihijatra. Ono dranje, urlikanje tamo i da se malo više pozabavila detetom, znala bi da i ona ima šifru - rekla je Marija Kulić, a kad smo je upitali da li misli da je Teodora ljubomorna na Miljanin izgled, s obzirom na to da mnogi komentarišu da Kulićeva nikada bolje nije izgledala, Marija je istakla da Teodora ima samo paučinu u glavi, te i da joj fizički izgled nije presudan:

- To sad mlade devojke gledaju jedna drugu, pa ljubomorišu. Meni je bitno šta ti imaš u glavi, a ona (Teodora) ima paučinu. Po ovome što sam videla do sada, mislim da ima paučinu, ne samo ona, nego i majka njena. Kada bi imala mozak, mogla bi da razmišlja, ja ne vidim da ona dete išta razmišlja o nečemu. Ona istetovirana sva, sutra će da bude majka, sutra neko treba da je ženi. Ona si*e donju polivinu, što kaže Miljana, ono u životu nisam videla. Obično pokazuju gornju polovinu, ona odozdo počela, kao neki novi imidž. Izaziva muškarce, onaj njen način odevanja je: "Pozovi me posle rijalitija". Ona se zaj**ava sa ovim majmunom, kepecom zdepastim (Bebica). Ona neće sada njega da ostavi, treba priča, pa da ide na drugog jer će ispasti ku**a. Ne, nego će da se drži uz nejga do kraja, da se na televiziji ne izblamira, a kada izađe, onda ide jovo nanovo. Koliko godina je ona imala kada je ušla u onaj tamo rijaliti, kada ona ima sada 21?! Čekaj, da li je to moguće?! S koliko godina je bila tamo, s 14, 15?! I već tada se je**vala sa Erinim unukom. To je bilo pre sedam godina, eto ti i zamisli, imala je odnose tamo u rijalitiju sa Erinim unukom, zamisli ti sada sa koliko godina je počela da širi noge i ko vodi računa o njoj?! Nije ni čudo, ona žena tupsonka. Katastrofa! - zaključila je Marija za Pink.rs.

Autor: N. Žugić