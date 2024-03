Poznata pevačica i kantautorka Teya Dora ove godine, na 68. takmičenju za "Pesmu Evrovizije", predstavljaće Republiku Srbiju s pesmom "Ramonda", koja je naletela na mnogobrojnu podršku, ali i oštre kritike.

Naime, nakon pobede u finalu izbora "Pesme za Evroviziju", Teya Dora se po prvi put pojavila pred kamerama, te je tom prilikom na samom početku razgovora otkrila kako se oseća.

- Nisu se svi utisci slegli, ali baš sam bila u šoku i zbunjena kad se sve ono desilo. Osećam se prelepo, to je velika čast da predstavljam Srbiju sa pesmom "Ramonda" na Evrosongu. Malo sam umorna, i dalje pomislim da treba da idem na probu, imali smo ih puno, sve se to isplatilo. Svi učesnici su bili fenomenalni, toliko smo se lepo slagali i podržavali, drago mi je što je festival tako fenomenalno ispao - rekla je pevačica, te je potom otkrila kako je nastao njen nadimak "Teya Dora":

- Kada sam studirala na Berkli koledžu u Americi, ljudima tamo je bilo teško da izgovore Tea, svi su me zvali Teja, a onda Teodora je bilo Tejadora, tako je došlo do tog nadimka, ja sam ga posle razdvojila da bude Teja Dora i tako... Spontano se desilo - rekla je.

Evo i kako se prijavila na "Pesmu za Evroviziju".

- Iskreno, mnogo ljudi mi je pisalo kada je izašao "Džanum", fanovi su pravili videe, TikTokove pisali su mi da se prijavim baš sa tom pesmom, verovatno nisu znali da ne možeš da se prijaviš sa pesmom koja je već izašla. Ja sam razmišljlala o tome, nisam bila sigurna, ali nisam radila na nekoj novoj pesmi, bar po mom mišljenju koja bi bila dobra za takmičenje... Kada se desila melodija za pesmu "Ramonda" bila mi je magična, kada je došlo vreme da se napiše tekst, znala sam da je ta pesma za festival - bila je iskrena mlada Teya za RTS, a zatim je otkrila kada je prvi put čula više o cvetu Natalijina ramonda.

- Za ramondu sam čula, neću da kažem tad, jer je moja mama bivši novinar pa je pričala da smo bile na Rtnju gde rastu ramonde, sa njom sam išla na putovanja kad je radila reportaže... To mi je skoro pomenula, ja sam zaboravila. Pre dve godine sam u Parizu je pričala sa njenom prijateljicom Biljom o zanimljivim stvarima, ona mi je pričala o istoriji i ramondi, to me je jako inspirisalo... Sada mogu da vidim koliko su se ljudi povezali i koliko sam tekst pesme i simbol ramonde budi u ljudima neka duboka osećanja. Ljudi se osećaju jako lepo dok slušaju pesmu, neki mi pišu da im je to amajlija, stvarno prelepo.

