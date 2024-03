DVA PUTA PROBALA DA PREDSTAVLJA SRBIJU NA EVROSONGU! Zorja Pajić otkrila da li će zapevati pod nemačkom zastavom!

Mlada pevačica Zorja Pajić ušla je ponovo u finale "Pesme za Evroviziju", gde se ove godine takmičila pesmom "Lik u ogledalu". Mnogi korisnici društvenih mreža komentarisali su da će Zorja posle ponovnog razočarenja, neke od narednih godina umesto Srbije predstavljati Nemačku.

Zorja je sada otkrila da ta opcija stvarno i postoji.

- Ta opcija za mene postoji, a da li ću je iskoristiti ne znam, s obzirom na to da je još uvek sve ovo sveže, još uvek razmišljam o "Pesmi za Evroviziju", ali kada budem donela neku svoju odluku, bilo to Srbija ili Nemačka, to će svakako svi znati - rekla je Zorja.

- Meni je utisak finala "Pesme za Evroviziju" to što je Zorja u uživo uključenju na Instagramu izjavila da nema para za više i bolje. Rekla je kako ima samo glas i da ako neko želi da uloži u nju, spremna je da radi - glasila je objava jedne korisnice platforme "Iks".

- Da li je istina kako je izjavila da bi mogla Nemačku da prestavlja na Evroviziji? - glasio je naredni komentar.

- Ne znam. Nisam gledao ceo lajv, ali kapiram da može jer valjda preko muža ima njihove papire - napisala je osoba koja je započela tvit.

Autor: N. Ž.