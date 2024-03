Pozivi koje su aktuelni učesnici u nedelju uveče imali sa svojim najbližima našli su se na meti žestokih komentara, te se tako, među mnogima koji su se odvili to veče, na udaru našao i poziv majke aktuelne učesnice "Elite" Teodore Delić, Slavice Delić, sa svojom ćerkom i njenim dečkom, Nenadom Macanovićem Bebicom. Naime, Slavica je ušla u žestok medijski rat sa majkom Miljane Kulić, Marijom Kulić, koja je bez dlake na jeziku osula rafalnu paljbu po njoj, a sudeći po razmerama samog rata, ne planiraju da stanu.

S tim u vezi, mama Teodore Delić sinoć se uključila u uživo emisiju "Pitam za druga" na RED TV, te je zajedno sa voditeljima Anom Radulović i Jovanom Ilićem sumirala utiske od poziva sa ćerkom, te je tom prilikom otkrila i mnoge detalje iz druženja njene ćerke Teodore sa, sada već bivšom učesnicom "Elite", Slađom Lazić Bošković.

Kako je Slavica istakla, Teodora je spasila Slađi život, te joj je i čak davala pare za decu i da pumpa usta, a šta je još Slavica imala da kaže, pogledajte u video-prilogu u nastavku:

Ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Slađom Lazić - Bošković, koja je oštro demantovala reči Teodorine majke, te nije mogla da ostane imuna i, kako je istakla, Slavica i ona će se sresti na sudu, jer planira da je tuži zbog izrečenih reči u okviru oglašavanja.

''ONA JE KINESKA VERZIJA MARIJE KULIĆ''

Na reči Slavice Delić nije mogao da ostane imun ni Slađin suprug, Mile, koji je javno prozvao Slavicu i zapretio joj da ukoliko ne prestane da spominje njegovu decu, da će uzvratiti svime što zna o Teodori. - Javno pozivam kinesku verziju Marije Kulić tj Slavicu Delić da mi ne kleveta decu. To što smišlja laži kako bi oprala njenu ćerku to su njena posla i u to se ne mešam. Ali da priča kako su oni pomagali mojoj deci kojoj nikada u životu ništa nije falilo to stvarno ne mogu da slušam jer su apsolutne laži...Poručujem joj da nema samo ona pristup medijama i ako još jednom spomene moju decu i te kako ću uzvratiti sa svime što znam o njenoj svetici od ćerke - istakao je Slađin suprug, Mile, za Pink.rs.