'DOK SE NIJE ZAVRŠILO FINALE, BILO ME JE SRAMOTA DA IZAĐEM IZ KUĆE!' Filarri progovorio o nastupu na PZE, pa priznao: Očekivao sam da će me bar...

Mladi umetnik Filarri takmičio se prve polufinalne večeri "Pesme za Evroviziju", sa pesmom "Ko je ta žena".

Pažnju je izazvao upečatljivim nastupom i kontroverznim stajlingom koji liči na venčanicu. Ipak, sva ta kreativnost nije mu pomogla da se plasira u finale i možda pobedi na "PZE".

Filarri je sada gostovao u jednoj emisiji gde je govorio o svom plasmanu i utiscima sa takmičenja.

- Mene je stvarno prvih par dana dok se nije završilo finale, bilo sramota da izađem iz kuće. Baš sam se osećao kao da sam podbacio, ne toliko zbog mene, ali jednostavno kad se tako stvar oslika. Bez obzira što sam ja glasovima publike bio stvarno jako podržan i da su se gledali glasovi publike, ja bih prošao kao šesti u finale. Tako da me jesu malo onako iznenadili ti glasovi žirija. Mislim da sam očekivao sam od Goce Tržan neki poen. Ona mi je delovala kao neko ko je kul i ko može da razume ovu vrstu umetnosti - otkrio je Filarri.

Voditelj se dotakao komentara Filarija nakon polufinala, da je "žiri bio malo i homofobičan".

- Kada se ja pripremam za nastup, ja stvarno vodim računa o svakom mogućem delu. Znači ja sam ovde na ovom nastupu pazio kako mi svaka dlaka na glavi stoji. Nekako mi nije jasno da ljudima to može da odvuče toliko pažnju i da onda možda kažu pa on ne zna da peva. Onda se nekako malo dovodi u pitanje stručnost ljudi koji su nas pustili na taj konkurs. Jer mi, da bismo uopšte ušli na to takmičenje, nas mora da pusti dvadesetoro ljudi pre toga. Tako da ja ne bih rekao da bilo ko, ko se nalazi na ovoj sceni i na ovom takmičenju ne zna da peva. Onda kada sagledam sve ukupno i ceo nastup jednostavno mi nije logično šta tu može drugo da se ne svidi. Onda možemo da kažemo da je Haljina bila možda krivac. Da sam izašao u tipičnom muškom odelu verujem da bih imao lakšu prođu. Ali nekako uz celu pesmu mora da se izgradi neki koncept - rekao je Filarri.

Autor: pink.rs