Aktuelna učesnica "Elite", Snežana Jovičić, pri samom ulasku u rijaliti otkrila je nešto više o sebi, ističući da je mnogima u prethodnim formatima u kojima se oprobala bila vrlo iritantna, ali i da se ne libi da svoje mišljenje iskaže i bez dlake na jeziku ga sasuje svima u lice.

Baš zbog svog britkog jezika, Snežana često od samog početka ume da uđe u verbalni okršaj sa Milenom Kačavendom, te tom prilikom pljušte teške reči i uvrede.

S tim u vezi, pozvali Snežaninu majku, Vericu, koja je za naš portal osolila po Kačavendi, ali nije štedela ni Snežinog bivšeg dečka, Darijana Radomirovića.

A pa dobro, to se zna. Šta da se kaže za Milenu Kačavendu?! Zna se šta je radila 90-ih. Mislim, onako da priča jedna dama, ne ide. Ne mislim da je baš dama bez morala, nego dama koja ne zna kulturno da se izražava. Ne mislim da je dama bez morala, ono drugo, nego da je mafijašica devedesetih...Po meni je Kačavenda ufurana, misli da je neko i nešto, da vređa ljude, radnike i seljake, možda nismo svi imali para da devedesetih mafijamo da bi kupovali firmiranu garderobu. Ona izgleda kao metla, pa na šta izgleda Kačavenda?! Molim vas, onakvo ponašanje, dama?! Devedesetih se možda tako ponašalo, ali mislim da je Kačavenda samo neku godinu mlađa od mene - rekla je ona.

Tokom radio emisije "Amnezija" došlo je do novog sukoba između Sneže i Darijana, te se Verica osvrnula i na ovo dešavanje, ističući da Radomirović ima kriminalni dosije.

- Šta da kažem za Darijana, kada je prevario i Miljanu?! Iskreno ja ne znam, ali znam da je pričao kod Janjuša ispred rehaba, kada je pričao o svim seksualnim pomagalima, tada je pričao da je bio i sa muškarcima, da je radio noćnu smenu ovde u Nemačkoj, da je tražio da vozi noćne smene zbog baba i deda. Zato što ih je sigurno opsluživao, kako je rekao. Otkud znam, tako je pričao on, a koliko je istina, ne znam. On je rekao da je imao burni ljubavni život. Za bivšu ovde po Nemačkoj se zna i zna se da je begao sa terase u Nemačkoj isto i zato je pobegao noću za Srbiju. Pobegao je da ne bi dobio batine od jedne i pobegao je što je radio poslove koje nije smeo. U Nemačkoj je bio prijavljen i otišao je da radi za Švajcarsku, kako je to moguće ne znam, ali je to neko saznao i prijavio ga je. Šta je s tim sada, ne znam i njegov kriminalni dosije me ne intresuje. Najverovatnije je da ima kriminalni dosije, jer sigurno nije nešto legalno radio. Pazite, rekao je da ima platu 7.500 evra, jedan mesec, on nije doktor! Ja živim u Nemačkoj, imam platu 1.700 evra kao radnik, na baušteli ne može da zaradi više od 2.500-3.000 evra. Ne može on da kupi i kola i kombi za šest meseci, ma dajte molim vas! Vozač kamiona ima 3.000-3.500 evra, nemoguće je da je imao 7.500 evra. Ovde možeš da radiš puno radno vreme i da radiš jedan mini džob na 43 sata mesečno, što je 538 evra je trenutno. Mora da bude neki doktor koji operiše za te pare, samo ne znam šta operiše (smeh). Jeste, iskoristio je sve žene, to jeste. Klasična muška sponzoruša - rekla je Verica, a kada smo joj rekli da će Bahrija da naplati Sneži svaki dan boravka, ali da neće vodu jer, kako je Bahrija navela, Sneža se nije kupala, Verica je oštro odgovorila:

- Ja ću da kažem gospođi Bahriji, onda treba ja njenom sinu da naplatim struju, vodu...Oni su imali ključ od moje kuće u Smederevu. Spavanje tamo, ne znam da li su koristili mašinu, ne verujem, krevet što su polomili. I o čemu ja treba Bahriji da pričam?! - istakla je ona, te je dodala:

- Ja sam smatrala njega za moje dete i tako sam ga i prihvatila, da on onakve bljuvotine priča o meni, koji me je video jedanput uživo u životu, jer smo nedelju dana bili zajedno, daj Bože da smo se sreli pet puta, jer su oni imali iseljavanje iz lokala, pa su posle toga ušli u "Elitu". 20. avgusta smo mi sleteli u Beograd. U neku ruku sam ga želela za zeta, ali je sada pokazao pravo lice svoje. Ja sam njega prihvatila kao svoje dete. Kada su dobili, kada im je zbog te deklaracije za meso, rekli su da ostavim ključ od moje kuće, moja sestra je imala ključ od moje kuće, Sneži sam rekla da ode kod tetke da uzme ključ i da stave meso tu, da ne bi išli u Brestovac, jer im je ovo na pet minuta od moje kuće. Kuću u Smederevu nema šanse on da uzme, ali mislim da je išao na tu...Snežin račun znam jedan deo, ona ima i evre ima i dolare. Ima nasledstvo koje isto tako nije malo. On je Snežu pikirao, on je rekao da Snežu nikada nije ni voleo, da je iskoristio za restoran. Ja znam da je ona prodala kola, da mu ne bi došli ljudi. To što kaže da će Sneža da mu zapali kola, to nije tačno, nego se zamerio malo jačim ljudima u Smederevu - rekla je Verica za Pink.rs.

'TUŽIĆU IVANA MARINKOVIĆA I DARIJANA!' Kako je istakla za sam kraj razgovora, zbog reči koje su Darijan i Ivan Marinković uputili na njen račun u "Eliti", podneće tužbu: - Za Marinkovića...Marinković je neko ko je otvarao Sneži i grobove, koji se pop**avao na grobove. Ne vodi računa gde su njegova deca, a zna da ja imam šestoro dece. Tužiću ga, naravno da ću da ga tužim. Rekao je da imam šestoro dece, ne znam stvarno kojih šestoro, rekao je da ja ovde po opštim, da se peg*am, samo ne znam kako će on da se ispegla. I on i Darijan, a Darijan je slušao priču od Ivana Marinkovića, pa je posle išao i lajao po meni u Odabranima sa Jelenom Marinković. A Bahrija što meni preti, može da okači mačku o rep, jer ja nemam nijedan kriminalni dosije u odnosu na njenog sina, a njen sin ima kod tužioca u Smederevu gde je radnika napao, a taj radnik je od moje školske drugarice sin - dodala je ona.

Autor: Nikola Žugić