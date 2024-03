RADUSINOVIĆEVA U DRUŠTVU MODNIH LEGENDI! Vesna otkrila tajne Armanija, Galijana i Lagerfilada: Radio je neku kampanju i svi su bili MIRNI KAO BUBICE!

Vesna Radusinović je oduvek je pripadala svetskom džet setu.

Književnica je jedna od retkih javnih ličnosti iz naše zemlje koja je imala priliku da se druži sa ljudima koji pripadaju establišmentu. Supruga poznatog novinara Milomira Marića upoznala je Karl Lagerfilda, Džona Galijana i Đorđa Armania koji su na nju ostavili poseban utisak:

- Karl je celog života pokazivao otvoren prezir prema svemu što dolazi sa istoka i to javno! Međutim u komunikaciji sa mnom je bio veoma ljubazan, a ja sam se trudila da mu ne sematam na setu. Tada je radio neku kampanju i svi su bili mirni kao bubice. Nije mogao da veruje da sve znam o njemu, a mene su uvek fascinirale njegove kreacije i još više njegova ekscentričnost. Ljubitelj je bio antikviteta i najbolji prijatelj Karoline od Monaka.Prilično introvernta osoba. Bukvalno me podvrgao unaksrnoj vatri pitanja, na koja sam srećom imala sve odgovore - kaže kroz osmeh Vesna.

Potom se osvrnula i na razgovor sa Đorđom Armanijem:

- Za razliku od Karla, Armani je oličenje jednostavnosti. Teget majca i espadrile, bele farmerke. Blistavi osmeh i preplanuo ten. Baš sam te večeri kao da sam znala da ću ga sresti, a nisam imala njegove pantalone i top. U pauzi opere u Veroni lepo smo se ispričali i siti ismejali na mom ne takodobrom ,a njemu očito zabavnom italijanskom. Galijano je toliko zabavan da ga čovek može slušati satima - objasnila je ona.

Domaći kreator kojeg smatra u samom vrhu modne industrije je Igor Todorović:

- On je meni otelotvorenje izreke da je čovek-stil. Svoju modu živi, sanja i stvara. On je italijanski đak. Završio je sa najboljim ocenama rimsku Akademiju mode Koefija. Smatra da žene nisu pokretni bilbordi firmiranih stvari koje kupuju i njegovi modeli kod žena ističu posebnost. Tome su oduvek težili svi modni kreatori, a meni se činida kod nas to uspeva jedino njemu. Svakom svojom kolekcijom, pa i ovom najnovijom, niti prikazanoj na Italijanskoj nedelji mode, Igor drži čvrsto niti svog umetničkog i ličnog senzibiliteta dižući ne pijadestal žensku lepotu, ali i lepotu Srbije iz koje dolazi- ocenila je Radusinovićeva.

Autor: pink.rs