OSTALA BEZ 200 HILJADA EVRA! Andreana Čekić prekinula saradnju sa producentom iz Ciriha! ''SLOBODU'' PLATILA PAPRENO!

Žestoko!

Sloboda od obaveza prema menadžeru u slučaju Andreane Čekić iznosi 200.000 evra. Toliko je pevačica morala da isplati producentu iz Švajcarske sa kojim je poslednjih nekoliko godina imala potpisan ugovor o saradnji. Taj biznismen, koji inače sarađuje i sa još nekoliko pevača sa estrade, kako saznajemo od nje je uzimao 30% od dogovorenih nastupa, a kada je odlučio da podigne svoj procenat na 40, došlo je do prekida saradnje.

Čekićeva na to nije želela da pristane i dobila je rok da isplati gore navedenu sumu, iliti takozvane penale zbog jednostranog prekida saradnje. - Ugovori između pevača i njihovih menadžera u poslednje vreme sve više su na štetu pevača. Ispostavilo se da je to primer i kod Čekićke koja nije želela da pristane na izmene dogovora i da potpiše aneks. Ona je neko vreme lepo sarađivala sa menažerom iz Ciriha i producentom i to na obostrano zadovoljstvo, ali su nedavno prekinuli poslovni odnos. Čini mi se da ni privatno nisu ostali u prijateljskom odnosu, ali to je nešto drugo. Sve je bilo u redu dok on nije rešio da poveća svoj procenat od nastupa koje joj je ugovarao širom zemlje, a naročito u inostranstvu - priča naš izvor blizak pevačici.

Prema njegovim rečima problem je nastao i oko ulaganja u Andreainu karijeru. - On je taj koji je trebalo da finansira projekte, dakle u ovom slučaju snimanje kompletnog singla, pesme i spota. Takav je bio dogovor i to je predviđeno stavkama u ugovoru. Tako da je on računao da će to da košta oko 50.000 evra po jednom singlu. Čekićka je na to pristala, misleći verovatno da će to biti na svetskom noviou, ali posle je shvatila da je to preskupo. U principu singlovi koje je ona snimala kreću se od 20 do 30.000 evra. To su dakle oni visokobudžetni. Nije bila zadovoljna time, da bi je on uskoro obavestio i da se povećava procenat njegove zarade, što je dodatno diprinelo tome da odluči da prekine saradnju. On je zahtevao iznos od 200.000 eva, što je ona bez reči ispoštovala. Kako se snašla za tu svotu novca nije mi poznato, ali mu je isplatila i poslednji cent. Nastavila je da radi i da se snalazi, mislim da već ima novi tim ljudi oko sebe. Sada je mnogo obazrivija i vodi računa sa kim sarađuje - završava naš izvor dobro upućen u slučaj.

U više navrata smo pokušali da stupimo u kontakt sa Andreanom Čekić tokom prethodnih dana. Na broj telefona poznat redakciji ona nije odgovarala na pozive i poruke do zaključenje broja.

Ukratko: Čekićeva je jedna od najzaposlenijih i najtraženijih pevačica sa estrade. Otkako je učestvovala u takmičenju "Zvezde Granda" brzo je napredovala jer su ljudi bili oduševljeni njenim glasovnim sposobnostima, a često su je po tome poredili i sa Cecom Ražnatović. Zanimljivo je da u karijeri dugoj 11 godina nije objavili nijedan album, već samo singlove, do sad njih 18. Hitovi su joj "Kraljica u zlatu", "Ma samo me gledaj", "Cipele", "Srećo pojavi se", "Opasno me radiš", "Ide mi pa ne ide" i "Gde je ljubav". Ranije su estradni menadžeri navodili daje Čekićkina cena nastupa od 6.000 evra, ako peva u manjem klubu, pa do 10.000.

Autor: pink.rs