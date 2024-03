OVO JE ISTINA O NJIHOVOM ODNOSU! Nakon što je Stanislav ostao MISTIČAN po pitanju veze sa Vanjom Ignjatović, ona se oglasila za Pink.rs i sve OTKRILA, pa se osvrnula na Ša: LJUBOMORISAO MI JE NA KUMA, TO JE ...

Sve rekla!

U Elitu se večeras uselio Stanislav Krofak, bivši dečko Mione Jovanović. Naime, on je gostujući u studiju kod voditeljke Ane Radulović ostao mističan na pitanje o njegovom odnosu sa Vanjom Ignjatović, bivšom suprugom od Ša, ali je pomenuo i to da je Vanja tokom susreta sa Ša prilikom razvoda, mu stavila do znanja da ne treba da ga pominje, što Ša naravno nije prestao da radi.

Tim povodom smo stupili u kontakt sa bivšom ženom od Ša, Vanjom koja nam je otkrila u kakvom su odnosu ona i Stanislav, ali je prokomentarisala Ša i brak sa njim.

Kada smo izašli na ročište ja sam rekla Nenadu da ne pominje Stanislava i rekla sam mu da se smiri sa Mionom, i smirio se na jedan dan. On ne može da se smiri, on je takva osoba, ljubomoran je na sve, na svako muško koje postoji kada imam devojku. Ja imam kuma koji je krstio moje dete, Ša to nije izneo tamo, on je rekao da je to moj drug, a to nije istina to je moj kum, sa kojim se družim preko 12 godina, on je kristio moje dete, a Ša je ljubomorisao i na njega. On ne može da podnese da njegova devojka ima bilo kakvu mušku osobu u životu. On nije hteo da kaže da mi je to kum, jer bi se tek tada videlo da je to bolest. Takva osoba ne može da se promeni. Biće svega sada jer je Stanislav ušao - rekla je Vanja pa je otkrila kakav je odnos nje i Stanislava:

Stanislav i ja se jesmo čuli više puta i jesmo u kontaktu, ali nismo zajedno, mi se zapravo nismo nikada ni upozanali. Ako Nenad sazna da smo u kontaktu, on će me sigurno pljuvati. Kada se desilo to između Nenada i Mione, on i ja se jesmo čuli i razmenili smo mišljenja, ali nismo zajedno. Da imamo nešto ja bih rekla, jer ja sam slobodna žena, što bih krila.

Autor: N.B.