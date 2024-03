EVO KOJE IME SU OGNJEN I MINA DALI SVOM SINU! Ima veoma JAKO značenje i baš je NEOBIČNO!

Supruga voditelja kultne emisije "Amidži šou", Ognjena Amidžića, prelepa Mina Naumović, porodila se, te je na svet, kako smo prvi pisali, donela sina.

Kako mediji pišu, ovaj bračni voditeljski par, svom sinu dali su neobično ime - Perun!

Inače, Perun je muško ime, bilo je ime vrhovnog Boga u slovenskoj mitologiji, on je bio gospodar groma i kiše. Iz ovog imena nastala su imena Perunka i Peka.

Ime „Perun“ izvodi je praslovenska reč, a izvodi se od indoevropskog korena „per“ odnosno „perk“ koji ima značenje „udariti“ (vrlo snažno, silovito udariti), „rasprsnuti“ i sufiksa „un“ koji označava onoga koji izvršava radnju.

Podsetimo, Ognjen i Mina upoznali su se i zavoleli tokom rada na emisiji. Rođenje sina kruna je velike ljubavi koja se rodila između Ognjena i njegove prelepe koleginice Mine.

Njih dvoje su nedavno, u tajnosti, izgovorili sudbonosno "da".

- Istina je, venčali smo se. Želeli smo da to bude bez buke i da taj čin ostane samo za nas. Mi smo već živeli brak, sada je samo i na papiru. Ja sam želeo da se Mina preziva kao ja i sada nosi moje prezime, to sto je ostavila na Instagramu i svoje - to vas laže, da znate (smeh). - rekao nam je Ognjen.

Autor: N. Ž.