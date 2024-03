OVAJ MOĆNIK JE BIVŠI MUŽ IVANE PETERS! Nakon razvoda oženio dve decenije mlađu, pomogao joj da završi fakultet i ubacio u posao!

Pevačica Ivana Peters tokom 90-ih godina bila je deo grupe Tap 011 koji je tada važio za jedan od najpopularnijih domaćih sastava, a osim prema muzici, Ivana je imala veliku ljubav i prema jednom čoveku.

Ivana je u jednom periodu svog života ludo volela našeg poznatog muzičara i biznismena. Kasnije se za njega i udala, a u pitanju je Aleksandar Peters.

Aleksandar je svojevremeno bio član popularnog sastava "Sunshine", a u medijima je predstavljen i kao veoma uspešan biznismen.

Ivana i Aleksandar su stali na ludi kamen 2005. godine, ali nažalost, nisu se predugo zadržali u bračnim vodama. Malo nakon što su dobili ćerku Saru, tokom 2006. godine, usledio je i razvod. No, iako su brzo shvatili da im ne ide u braku, i nakon razvoda su ostali u odličnim odnosima.

U prilog tome koliko ga je zaista volela svedoči i činjenica da pevačica sve do danas nije promenila njegovo prezime.

Ivana je čak javno rekla da je Aleksandar bio tu za nju u momentima posle razvoda kada je proživljavala najteže trenutke u životu, kao i da ga danas smatra izuzetno bitnim prijateljem. Ti teški trenuci u Ivaninom životu se odnose na period kada je imala problema sa srcem, odnosno kada je doživela srčani udar od koga se dugo oporavljala.

- Dok sam bila bolesna, pomogao mi je više od svih. Kad me Sara pita: "Mama, da li ste ti i tata okej?", mogu jedino da joj odgovorim: "Kako da ne budemo, mi smo tvoji roditelji". To je to. On će biti moj prijatelj do kraja života. Drugačije ne može da bude. Srećna sam što imam takvog bivšeg muža - rekla je jednom prilikom Ivana za magazin „Hello”.

Posle Ivane oženio dve decenije mlađu

Aleksandar je nedavno sa svojom dugogodišnjom partnerkom Jovanom stao na ludi kamen, a novopečena mlada je čak dve decenije mlađa od Ivane.

Peters i Jovana su vezu otpočeli tajno, a povodom venčanja okupili su samo najbliže prijatelje i porodicu.

- Aleksandar i Jovana uplovili su u romansu godinama nakon što se razveo od pevačice. Njihova veza počela je u tajnosti s obzirom na ogromnu razliku u godinama, ali su vremenom dokazali da se vole i da im godine ne predstavljaju problem. Malo po malo, Jovanina porodica je prihvatila tu vezu, a Aleksandar je Ivanu uputio u to da je u ozbiljnoj vezi. Nakon višegodišnje ljubavi odlučili su da je vreme za venčanje i organizovali su ga u krugu najbližih - istakao je izvor, pa dodao:

- Aleksandar je Jovanu ubacio u poslove, pomogao joj da završi školovanje u inostranstvu i postavio je da vodi jednu od njegovih firmi. Budući da je vrlo uspešan, trenutno im cvetaju ruže i zaista su srećni zajedno, ma koliko da su svi sumnjali u tu ljubav - zaključio je izvor svojevremeno za Alo.

