OTKRIVAMO! Ovo su detalji POROĐAJA Ognjenove Mine! Roditelji presrećni zbog Perunovog dolaska na svet!

Mina je rano jutros na svet donela zdravog dečaka!

Mina Naumović, supruga Ognjena Amidžića porodila se rano jutros, 9. marta, a na svet je donela zdravog dečaka kojem su ponosni roditelji odlučili da daju ime Perun.

Kako smo saznali od dobro obaveštenog izvora, Mina se porodila carskim rezom, a porođaj je protekao u najboljem mogućem redu!

- Beba je teška tri kilograma i 410 grama. Dugačka je 51 santimertar. Mina se porodila carskim rezom, sve je proteklo u najboljem redu. Dečak se zove Perun, a Ognjen i Mina su naravno presrećni i prezadovoljni - otkrio je naš izvor.

Podsetimo, Ognjen i Mina nedavno su svoju ljubav krunisali brakom.

- Istina je, venčali smo se. Želeli smo da to bude bez buke i da taj čin ostane samo za nas. Mi smo već živeli brak, sada je samo i na papiru. Ja sam želeo da se Mina preziva kao ja i sada nosi moje prezime, to što je ostavila na Instagramu i svoje - to vas laže, da znate. Kada se desi ljubav, nema tu puno priče - poručio je tada Ognjen za Pink.rs.

