'NE ZNAM ZAŠTO SE TAKO PONAŠAJU!' ŠOK - Emir Lapsus progovorio o RASPADU benda nakon 11 godina, ovo je njegova strana priče!

Kao bomba nedavno je odjeknula vest da se Lapsus bend raspada nakon 11 godina.

Pevač Emir Aličković, poznatiji kao Emir Lapsus, sinoć je nastupao u Beogradu, a tom prilikom je prvi put pričao na ovu temu.

Kako je istakao, istina je da su se razišli, ali mu je krivo što njegove bivše kolege u medijima govore na ružan način o njemu.

- Osećam se sjajno, mnogo lepih stvari mi se trenutno dešava. Uživam u novim izazovima. Istina je da smo se razišli, ali ja sam mislio da smo mi to na korektan način uradili, ovih dana sam čitao njihove izjave za medije, ne čini mi se baš tako. Žao mi je svih tih godina, jer smo bili dobre kolege i mnogo toga uradili, i da se tako prema meni ponašaju. Zašto me toliko spominju ako sam ja bio toliko loš? Ali ja sam osoba koja sve okreće na pozitivnu stranu, život ide dalje, kolegama želim sve najbolje, da uspeju i da rade - kazao je on.

Raspad benda nije došao preko noći - Nisam ja povukao potez da izađem iz grupe. Nakon sedam godina smo odlučili da se raziđemo i to je to - rekao je Emir.

Emir je otkrio da je bivšim kolegama ostavio sve.

- Sve što smo do sada ostvarili, sve sam im ostavio. I Jutjub, i ime benda, sve. Ja se i dalje predstavljam kao Emir Lapsus. Lapsus je latinska reč, koja se ne može zaštititi autorski. Tako su me ljudi zapamtili i neću menjati - rekao je on za "Blic".

Autor: N. Ž.