ČUVENI ''KATANAC'' ZBOG OVOG MUŠKARCA! Eva Ras novi crninu već 40 godina, a nakon njegove SMRTI njen život postao je TUGA! (FOTO)

Glumica Eva Ras već četiri decenije živi bez svog voljenog suprugaRadomira Stevića Rasa, čiji prerani odlazak nikad nije prežalila.

Kao veoma mlada glumica Eva Ras spoznala je tamnu stranu partnerskih odnosa. Sa osamnaest godina udala se prvi put, a zbog nedostatka ljubavi, nakon samo dve godine razvela se. Isto toliko trajao je i njen drugi brak. Taman kada je mislila da je sa brakovima završila, upoznala je svoju najveću ljubav, Radomira Stevića Rasa.

Kako sama kaže, nije se nadala da će treći put pred oltar stati baš sa njim, pa ipak, njen život promenio se iz korena, kada ga je srela. Iako su u ljubavi neko vreme uživali punim plućima, iznenada, 1982. njen suprug je bez ikakve najave, došavši jednog dana sa posla, preminuo.

- Bila je to prekrasna ljubav. Pitam se: „Zašto sam osuđena da ostanem bez njega, bez mog Rasa?“ Posle njega samo želim da umrem i odem gore da budem s njim. Znate li kako me je na kvarno oženio? Upoznala sam ga u utorak, a u subotu sam se udala za njega. Ma, odmah posle mog drugog razvoda, imala sam 22 godine. Nisam se čak ni poljubila s njim, a već je insistirao na tome da me oženi. Saletao me je pet dana, a onda sam mu odgovorila: „Da, udaću se za Vas“. Tako je i bilo. Od dana kad sam postala njegova žena, zaista sam osetila šta znači prava sreća, a kasnije i kad smo dobili ćerku Krunu. On mi nijednog trenutka nije dozvoljavao da u kući pričam o poslu, nije želeo da me gleda nervoznu. Nikada u kući nije pomenuta ta reč, onda možete misliti koliko smo imali lepih stvari za razgovor. Osnovali smo i Teatar nacionalne drame 1964. godine gde su se izvodila dela domaćih pisaca, a tri godine kasnije ja sam stekla svetsku slavu zahvaljujući ulozi u filmu „Ljubavni slučaj“. Čak i tada kad sam putovala i muškarci me bili željni, nikada nisam pogledala drugog. Aman, nikada nisam pala u iskušenje da pomislim, a kamoli da prevarim muža - priča ona u dirljivoj ispovesti za domaće medije.

- Crninu ne skidam, niti ću je skinuti. Neka me sahrane s njom. Elem, bila sam na poslovnom putu u Budimpešti. Baš tog dana nije bio snimajući dan i predomišljala sam se da li da dođem u Beograd na nekoliko sati da budem sa mužem i detetom. Nešto mi nije davalo mira. U trenutku sam pozvana na telefon i saopšteno mi je da je moj muž umro od srčanog udara. Molim!? Ostala sam šokirana. Kako, otkud, zašto? Nemoguće! Postavljala sam sebi milion pitanja. Bio je dobro kad sam krenula na put, nikakve naznake nije davao. Ne znam kako sam to podnela. Umrla sam tog trenutka s njim! Čak ni ćerka nije mogla da blaži tu bol i neodstatak koji sam osećala. Tri godine sam bila u teškojh depresiji. Niti sam želela da živim, niti da komuniciram s nekim - opisuje glumica ovu veliku bol.

Fotografiju supruga Eve Ras pogledajte OVDE.

Muž Eve Ras, priznati umetnik, preminuo je iznenada, a ona od tada nije prestala da žali za njim. Od kada je izgubila voljenog Rasa, odlučila je da ostane sama.

- Svih ovih godina verna sam Radomiru Steviću Rasu, a verna sam mu jer sam ga volela i ljubav ne može da prestane zato što je on umro. Moja ljubav prema njemu trajaće do moje smrti.

Nakon iznenadnog gubitka njene najveće ljubavi, 1993. godine ostaje bez ćerke Krune, koja pod neobjašnjivim okolnostima umire u Parizu. Od te boli, ni danas se nije oporavila.

Autor: N. Ž.