Ne krije sreću!

Voditelj najgledanije zabavno-humorističke emisije "Amidži šou", Ognjen Amidžić, pre nekoliko dana postao je još jednom otac malog Peruna, kog mu je podarila supruga, koleginica, prelepa Mina Naumović.

Ognjen se od samog porođaja nije oglašavao, a sada je ekskluzivno za "Premijeru Vikend - Specijal" dao prvu izjavu o Mininom porođaju i o svojim osećanjima.

- Presrećan sam, šta reći drugo, to je stvarno tako. Juče sam video bebu, pa je to poseban osećaj. Nema lepšeg osećaja od tog, smatram da je to svrha življenja i taj trenutak kada vidiš bebu je neverovatan, tako je malo - rekao je Ognjen, pa je otkrio kako se oseća Mina:

Da kucnem u drvo, odlično je, sve je dobro prošlo, počela je da funkcioniše. Ja sam malo sujeveran, presrećna je, uhodava se sa svim tim. Kad dođemo kući, krenućemo u pravi život - rekao je Ognjen.

Ognjen je istakao da je već video bebu više puta, što na slikama, što uživo, te je otkrio da za sada, ne liči ni na njega ni na Minu.

- Videćemo, trenutno, mi smo se složili da ne liči ni na koga, liči sam na sebe. Ne bih mogao da kažem ni da je na mene, ni da je na nju. Videćemo u pubertetu šta je od koga povukao, ima kosu, sav je onako čist. Lagano je prošao porođaj, sve je onako kako treba...Sve je šou sa njim, mislim da i on jedva čeka da ga upozna. On je bio sve vreme s nama, kada smo mi otišli u bolnicu, on je otišao kod mame da spava - istakao je voditelj.

Svom nasledniku dali su ime Perun, što je mnoge začudilo, a Ognjen je otkrio kako im je baš ovo ime palo na pamet.

Ja sam dugo razmišljao o tom imenu, a kad sam predložio Mini, odmah joj se svidelo. Kad sam spoznao "Perun", rekao sam da je to to. Moje ime je Ognjen, ja osamdesetih nisam znao nijednog Ognjena i dan danas ne znam Ognjena starijeg od mene. Bilo mi je dugo čudno. Meni Perun ima dobru simboliku, nisam ni čuo da se neko zove Perun, ali imamo u porodici, sestra ima sina koji se zove Perun - objasnio je voditelj.

Za sam kraj razgovora, Ognjen je otkrio kako misli da će se snaći u menjanju pelena, neprospavanim noćima, kao i o tome šta ga mali Matija pita.

- Nemam pojma. Ja se osećam zadovoljno. Kompletno sam ispunjen i zadovoljan, verovatno će mi ovo doneti neprospavane noći. Snalazićemo se. Videćemo nas dvoje da to što lakše i praktičnije sprovedemo u delu, meni je s Minom sve lagano, ona je zmaj jedan...Za izlazak, ne znam, biće shodno kako bude išao njen oporavak. Šalje mi slike, idem tamo često, gledam videe i baš sam oduševljen. Za sada je onako tih, samo da to nije "tizer". Samo nek je živo i zdravo, sve drugo je rešivo. Matija je oduševljen, jer kad smo mu saopštili, on je bio za brata. Stalno me pita: "Koliki je on? Koliki mu je prst?" - rekao je Ognjen.

Autor: N. Ž.