ISPALA MINE KOSTIĆ O KOJOJ SVI PRIČAJU! Sahranila OVU glumicu, ako je živa! Komentari na mrežama ŠOKANTNI!

Smešno i tužno u isto vreme!

Pevačica Mina Kostić komentarisala je na društvenim mrežama fotografiju naše proslavljene glumice Eve Ras na kojoj je sa pokojnim suprugom Radomirom Stevićem Rasom, pa je napisala komentar koji je mnoge šokirao! Naime, Mina je po svemu sudeći zaboravila da je glumica Eva Ras još živa, pa je svojim komentarom napravila skandal o kom se i dalje priča.

Večna im slavu u gospodu Isusu Hristu - napisala je folkerka, i u produžetku je ostavila tužni smajli i emotikon srca.

Mina je permutovala stvari, pa je postala viralna na društvenim mrežama

Ubrzo su počeli ljudi da se nadovezuju na ovaj komentar.

Mina, zaboga, pa Eva je živa! Ne shvatam kako je ovako ishitreno reagovala, ili je jednostavno samo neobaveštena, objavljiuvali su korisnici društvenih mreža.

Inače, Radomir Stević Ras je bio treći suprug poznate glumice Eve Ras. Za slavnu umetnicu on je bio "onaj pravi", te ga ni nakon skoro četiri decenije od njegove smrti nije prebolela: "Svih ovih godina verna sam Radomiru Steviću Rasu, a verna sam mu jer sam ga volela i ljubav ne može da prestane zato što je on umro. Moja ljubav prema njemu trajaće do moje smrti, više puta je isticala Eva. Nakon iznenadnog gubitka njene najveće ljubavi, 1993. godine ostaje bez ćerke Krune, koja pod neobjašnjivim okolnostima umire u Parizu. Od te boli, ni danas se nije oporavila - istaknuto je uz fotografiju Eve Ras i njenog pokojnog supruga.

Autor: Pink.rs