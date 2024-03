BEJBI LAZANJA PROGOVORIO O TEYA DORI I PRIJI! Otkrio da bi Samo sa jednom od njih dve SNIMIO DUET, a za to ima JAK RAZLOG!

Marko Purišić, poznatiji kao Bejbi Lazanja, hrvatski je muzičar kome se ostvario životni san. Osim što je uspeo da se pojavi na "Dori", ona je na ovom takmičenju pobedio i predstavljaće svoju zemlju u Malmeu na "Pesmi Evrovizije".

I ne samo to, ovaj mladić je trenutno broj jedan na evrovizijskim kladionicama. Ugostio je ekipu "Prvog reda" u Zagrebu i otkrio kako se oseća zbog ovog neverovatnoh uspeha, budući da je do skoro bio anoniman za čitav region.

- Od rezerve da sam prvi na kladionicama. Ja nisam mogao verovati kada su me stavili u rezervu, pa kada sam nastupio i pobedio, pa sad prvi na kladionicama. Ne verujem, svaki dan novi šok. Dosadan sam sa tim, ali ne mogu da verujem, šta ću - priča ovaj harizmatični mladić za "Prvi red" i otkriva kako teku probe za Malme.

.- Mi smo bili na probama, ja sam izvrnuo vrat i sad ga jedva pomeram. Nisam se dobro istegnuo i zagrejao, pa sam izvrnuo vrat, ali osim toga teku dobro - otkrio je za emisiju Prvi red koja se emituje svakog radnog dana na K1 televiziji.

Ljudi ga zaustavljaju na ulici, a obožavateljke mu pišu svašta na društvenim mrežama.

- Ja sam mislio da me niko neće zaustavljati. Puno ljudi me zaustavlja, još uvek mi je sve to čudno i novo, ali rado se slikam sa svima. Pokušavam biti ljubazan koliko god mogu - rekao je on, pa dodao:

- Pišu svašta. I mojim bližnjima pišu. Ima onih lepih do onih čudnih, negativnih i nema baš.

Bejbi Lazanja kaže da mu se dopada pesma "Ramonda" koja će Srbiju predstavljati na ovogodišnjoj "Evroviziji". Priznao nam je i to da priželjkuje duet sa srpskom predstavnicom Tejom Dorom.

- Sviđa mi se, top mi je. Drago mi je da je ona pobedila, jedva čekam da se upoznamo. Već su počeli komentari kako mene upoređuju sa Karijom, a nju sa Lorin - kaže on, a na pitanje sa kim iz Srbije bi snimio duet kao iz topa rekao je:

- Mislim da bi bilo najlogičnije da sa vašim evrovizijkim predstavnikom, s obzirom na to da smo oboje u istim vodama. Ja sam otvoren za saradnju.

Glavni favorit za pobedu na "Eurosongu" kaže da je oduševljen uspehom Aleksandre Prijović u Hrvatskoj.

- Meni je drago. Žena treba biti ponosna, uspela je ono što je malo ko. Svaka joj čast. Meni je zato bilo drago. Meni je bila čast kada sam je na Jutjub trendingu prestigao, jer je ona ogromna zvezda. Aleksandra, očigledno ti dobro ide i samo tako nastavi - poručio je on i dodao da bi uskoro voleo da dođe u srpsku prestonicu.

- Jako bih voleo otići u Beograd. Bilo je nekoliko prilika, ali uvek je nešto iskrsnulo. Voleo bih da vidim kako je kod vas, da vidim onaj ozloglašeni kružni tok i čuo sam da imate najbolje meso, pa bih to da probam - poručio je za kraj druženja, a klikom na naš video koji je u okviru teksta možete videti sve detalje druženja sa trenutno najvećom evrovizijskom zvezdom.

