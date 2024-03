Voditelj najgledanijeg i kultnog šou programa "Amidži šou", Ognjen Amidžić pre nekoliko dana otišao je po svog sina Peruna, kog je dobio sa koleginicom, prelepom voditeljkom Minom Naumović.

Mina je neposredno po dolasku u porodični dom podelila prvu fotografiju malog Peruna, koja je oduševila, ali i raznežila sve.

Povodom rođenja sina, voditelj je protekle noći organizovao proslavu, te se tamo našla i ekipa emisije "Premijera", koja je odmah po dolasku porazgovarala sa ponosnim ocem.

- Ima desetak majici, valjda je pet dovoljno. Pošto su došli kući, sada počinje normalan život, realan. Ja volim ovakve stvari, mislim da je red i tradicija da se proslavi, tako da, večeras mi je lagano - rekao je Ognjen, te je otkrio kako su izgledali prvi sati provedeni sa Perunom:

- Jako je to zanimljivo, slatko, novo, on je mali, presladak, spava, jede, zaplače kada mu nešto nije po volji. Ulazimo u taj ritam ono, na tri sata da se hrani, da spava, pa ćemo da vidimo - rekao je Ognjen.

Iz prethodnog braka ima sina Mateju, tako da za Ognjena ova uloga nije novost.

- Imam to iskustvo, gledam na to malo drugačije, ali je to neopisiv osećaj kada se desi, kao da iznova sve proživljavaš. Potrudiću se da neko iskustvo prenesem na ovo. I sam doživljavam to drugačije, to je neki osećaj koji je poseban, ali ja sam preodgovoran kada su deca u pitanju. Ja sam: "Samo da bude sve okej, da bude kako treba, da ne fali ništa" i to - rekao je voditelj, te je otkrio da li su se upoznali Matija i mali Perun:

- Ovih dana će da dođe, onda ću vam preneti utiske...Naravno, to ne može da se objasni. Jesam, ali što da ne, voleo bih da se desi još neko dete - dodao je on.

Na proslavu među prvima stigla je i pevačica Sanja Vučić u društvu svoje jače polovine, dečka Nenada, te je tom prilikom otkrila da ipak on prednjači u provodu, a da ona, kako kaže, ostavlja svu energiju za nastupe.

- On prednjači, tempermentiji je što se tiče provoda, a ja sam lepša polovina. Ostavljam energiju za nastupe, pa dođem samo da uživam - rekla je Sanja.

Reper Gazda Paja pojavio se sa svojom suprugom, ističući da kada radi što voli, nikada mu ne pada ništa teško.

- Jako je naporno, ali kada radiš šta voliš, onda mi nikada ništa nije teško što se tiče posla - rekao je Gazda Paja.

Voditeljka emisije "Brak na neviđeno", Milica Kon i njen suprug Marko Kon, muzičar i kompozitor, otkrili su šta žele malom Perunu.

- Ja imam samo jednu želju, da bude zdrav. Kao majka, mislim da je to nešto najvažnije - rekla je Milica.

- Ja imam želju koja će mu se sigurno ispuniti, a to je da bude lepši od oca - našalio se Marko Kon.

Atraktivna voditeljka "Paparaco lova", Ana Pendić, otkrila je da je bila tu i na Ognjenovoj prvoj, ali i na drugoj svadbi, te je dodala da je bila tu kada se cepala majica prvi put, ali da je tu i kada je drugi put u pitanju.

- Matija i moja Sara su tu, razlika je u par meseci, tako da je on uigran. Naravno da sam mu čestitala, to je ljudski, kolegijalno, a treće mi smo drugari skoro pa 30 godina. Bila sam na prvoj svadbi, na drugoj svadbi, na prvom cepanju, sada sam na drugom cepanju, dosta je naporan čovek - rekla je Ana.

Glumica Mirka Vasiljević pojavila se bez svog supruga Vujadina Savića, te je otkrila da decu sinoć nije čuvao tata, već roditelji.

- Ne, tada najčešće pomognu roditelji, oni su najčešće ti koje pozovem i zamolim, sreća bude često na mojoj strani da možemo dobro da se uklopimo - rekla je Mirka.

Pevačica Milica Todorović istakla je da je Ognjenu iscepala majicu, ali da je ipak otišla bez pelcera.

- Svaki put me pitate kada ću da se udam i da li imam dečka, evo, imam dečka, aleluja - rekla je Milica, te je otkrila da je voditelju iscepala majicu, ali da je ipak otišla bez pelcera:

- Ja sam iscepala majicu, ali nisam uspela pelcer da izvučem, pa sam otišla bez pelcera. Nek mu je živ i zdrav Perun i moram da kažem da je genijalno ime - dodala je Todorovićeva.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N. Ž.