''I TO JE BIO POSLEDNJI PUT KADA SAM ZAKLJUČALA VRATA MOG STAN'' Neda Ukraden progovorila o NAJTEŽEM MOMENTU u svom životu: SVE JE ODNESENO!

Ne može da se oporavi ni dan danas!

Neda Ukraden, iako danas svoje godine nosi ponosno i izgleda kao da je život mazio i da joj sve bilo med i mleko, u jednom intervjuu prisetila se možda i najgoreg momenta u svom životu kada je u njenom rodnom gradu Sarajevu ostala bez svega što je imala u tom gradu, kada se desio rat. I dok se prisećala tih dana suze su joj se slivale niz lice, a i svi koji su bili u studiju nisu ostali imuni na ovu priču.

- Sećam se tog dana. Kupila ja avionsku kartu Stohlom- Beograd- Sarajevo. To je let koji polazi iz Stohloma rano ujutru, popodne smo u Beogradu i onda uveče za Sarajevo. To je bio 1. april. Dolazim na aerodrom u Beograd, stiže informacija let se otkazuje za sat vremena. Nakon toga opet se odlaže let i opet i onda kažu da je let pomeren za Sarajevo za ujutru. Ja zovem oca, a mi smo živeli mnogo blizu aerodroma, bukvalno kad sleće avion imate osećaj da će vam ući kroz prozor - priča Neda i nastavlja:

- Ja mu kažem "Tata šta se dešava, jel magla?", zato što su nam rekli da se pomera let, zbog vremenskih uslova. Kaže on meni da je vreme sasvim fino, da nema snega ni vetra, i kaže mi nije to zbog vremena. Ja tada ostajem u Beogradu, tada sam imala neki stan ovde kupila sma ga 87. i bio je polunamešten čisto da može da se prespava. Ujutru pre zore ja odem na aerodrom, kad tamo tuče za karte, ogromna gužva, šuška se o nekim barikadama, snajperima. Ja ne znam, ne verujem mnogo jer je bilo mnogo panike. I opet otkazan let. Ja zovem tatu on mi kaže "Ovde se nešto događa", ja ih molim da sednu na avion i dođu u Beograd ma tata ni da čuje kaže neće on iz svoje kuće. Jedva sam namolila majku i sestru da dođu 6. aprila iako su bile ljute na mene. E, to je bio moj zadnji ulazak u moj stan, koji sam zaključala 7. marta i od tada više nikad nisam ušla u svoj stan. Da mi je neko rekao da će to do te mere da izmeni stvarnost... Sve što smo stekli je devastirano, odnešeno, raznešeno. Ali mržnja, odjeci toga svega, pa to nisam ni u snu mogla da verujem. Do juče smo se veselili, fantastično živeli da je sve propalo tako lako. - govorila je pevačica u emisiji "Vikend jutro" kod Jovane Jeremić.

Autor: pink.rs