SVI MOJI MUŠKARCI SU BILI POSESIVNI, ZATO SAM SAMA: Neda Ukraden otvorila dušu o partnerima, kolegama i porodici!

Neda Ukraden ne staje šta god da se oko nje dešava. Bilo da je sunce, kiša ili nevreme, pop diva uvek stigne tamo gde treba, a putuje po celoj Evropi jer je jedna od najzaposlenijih pevačica.

Nedavno smo je sreli u Beogradu pred njen nastup, pa smo iskoristili priliku da je pitamo šta ima novo kod nje, hoće li biti pesama, odmora i nastupa tokom leta.

Kako na vas utiče ovo nestabilno vreme?

- Stvari koje moraju da se odrade, moraju. Bilo sunce ili kiša, ne razmišljam o tome. Ali više volim lepo vreme, lakše je.

Najavili ste i album uskoro.

- Da, to je album koji sadrži samo duetske pesme, i to s najvećim imenima u regionu. Kemal Monteno, Arsen Dedić, Vlado Kalember, Željko Samardžić... To su samo neka od imena s kojima sam imala sreću da sarađujem. Sjajni su to dueti. To su dokumenti ne samo moje karijere nego i njihove. A uskoro izlazi i jedna pesma po imenu "Posesiva", i to je jedna potpuno drugačija Neda.

Da li je dobro u životu biti posesivan?

- Pa moja pesma govori da nije dobro. Čemu posesiva, čemu proveravanje i strepnja kad znaš da te volim...

Je l' vam se dešavalo da vaš partner bude posesivan?

- Oduvek je bilo tako, nažalost. Samo što su nekad žene to trpele, sad zaista za tim nema potrebe. Nema potrebe da neko bude nečiji rob. Svaki moj partner je bio posesivan, zato sam i sama. To je ono "gde si dosad, da, da, pevala si, kako ne"... Bez obzira na to koliko te neko zna, uvek je to tako. Ljudi koji nisu u ovom poslu drugačije gledaju na ovaj posao. Ali smatram da je bolje da se ljudi raziđu neko da tako trpe.

Jeste li više vi ostavljali, ili ste bili ostavljeni?

- Kao što vidiš, meni ništa ne fali. Sasvim se dobro ovako osećam. Pa procenite sami (smeh).

Jeste li čuli neke nove pesme i albume vaših kolega?

- Imala sam zaista jako puno posla, dobila sam i nagradu, to je jedna vrlo značajna nagrada - Najpopularnija balkanska zvezda. Neko je sabrao čitavu moju karijeru, nagrade, koncerte i odlučio da meni da tu nagradu. Tako da zbog svega toga ništa nisam uspela da ispratim, ali smatram da ima mnogo dobrih izvođača, grupa, pesama. Ljudi se trude, e, sad, šta će od toga ostati, to ćemo videti.

Pohvalili ste se i uspehom vaših unuka.

- Pa evo, ja ću sada da iskoristim da se i ovako pohvalim. Moj unuk od 10 godina najviše na svetu voli loptu. Šutira po kući po ceo dan i mašta da bude jedan od najboljih fudbalera. Osim toga, on je i u školi odličan đak. Ne samo da ima sve petice nego nema nijednu četvorku. Izuzetan matematičar, unuke su fantastične. Jedna trenira atletiku, druga voli crtanje, klavir. To su takva deca, niko ih nije vukao za uši da uče i budu takvi. Izuzetno sam ponosna na njih i potrudiću se da im svaku želju ispunim i pomognem u svemu što požele.

Bili ste i s Brankom Sovrlić u Istanbulu, kako ste se provele?

- Pa bilo nam je super. Išle smo u šoping, lepo smo se družile, samo što bih volela sledeći put da nam malo duže potraje putovanje.

