Neda je ispričala da je Saša došao kod nje u četiri sata ujutru, po kiši, jer je želeo da čuje odgovor na jedno pitanje

Pevačica Neda Ukraden oduvek je skretala pažnju na sebe zbog svog izgleda, zbog čega je bila san mnogih muškaraca.

Tokom osamdesetih godina, Neda je započela romansu sa Sašom Popovićem, koji je tad bio u jeku popularnosti. U tom periodu, Popović je zajedno sa Brenom i ostalim članovima "Slatkog greha" harao estradom i žene su ludele za njim. Nakon Nedinog razvoda, njih dvoje su započeli svoju romansu, koja je bila kratkog daha, a posle raskida je Popović uplovio u vezu sa Zlatom Petrović.

Ukradenova je otkrila da je sadašnji kreativni direktor "Granda" za vreme njihovog odnosa došao kod nje u stan u četiri sata ujutru da je pita da li ga voli, što je na nju ostavilo veliki utisak.

- On je mene upitao direktno: "Da li ti mene, Neki, voliš ili ne?" Ja njemu odgovorim: "Auuu, pa ti si zbog toga došao u četiri ujutru... Da čuješ odgovor! Mogla sam ti i telefonom to reći! Nije trebalo da trošiš novac na gorivo i cveće!" Pokušavala sam da budem duhovita i da ga malo nasmejem. Gledao me je smrtno ozbiljan. Takvog ga dotad nisam videla. "Znači ne voliš me! U redu, to sam želeo čuti", reče odlučno, ustade i krenu prema vratima. "Alo, gde ćeš? Kud si krenuo", brzo sam stala ispred njega jer sam videla da je vrag odneo šalu i da će tako umoran, u cik zore, otići. Gledala sam ga u oči i izgovorila glasno: "A šta ako ti kažem da te volim? Šta ćemo sad?" Stajali smo kod vrata kao dva matora deteta koja se nešto inate i svaljuju krivicu jedno na drugo. Pored vrata, tužne, pokisle face, delovao mi je još sitnije, nekako kao dete, kao malo pokislo mače - objašnjavala je Neda. Neda je zatim otkrila zbog čega je odlučila da okonča vezu sa Popovićem.

- Razlike su bile očigledne - i u mentalitetu i karakteru i navikama. Negde sam u toj vezi počela da se osećam sve usamljenijom i ta njegova očigledna potreba da se udvara svakoj ženi bila mi je znak nezrelosti i neugodno sam se osećala. Pitala sam se da li je to obrazac ponašanja na koji treba da pristanem. Da li i ja treba tako da se ponašam i kuda to vodi - rekla je ona, a prenosi "Blic".

