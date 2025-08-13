GORI OD JUGA DO SEVERA: Ko to pali po Crnoj Gori? Novi požari, vatrogasci na izmaku snage

Iako su požari u Piperima i Kučima bili stavljeni pod kontrolu, sinoć se vatra ponovo razbuktala, zahvativši veliko područje Kuča. Na terenu su, uz vatrogasce, i vojnici. Helikopter iz Srbije biće angažovan i danas, dok se tokom dana očekuje dolazak vatrogasaca-spasilaca iz Austrije i helikoptera iz Mađarske. Sutra je u Crnoj Gori dan žalosti.

Mujović: Podgorica je pod kontrolom

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović saopštio je da je situacija sa požarima u glavnom gradu Crne Gore pod kontrolom, ali da se stanje menja iz časa u čas.

On je sinoć u izjavi za RTCG naglasio da su najveća žarišta u Kučima, Bezjovo, Fundina i Kupusci, a da je situacija u Piperima trenutno pod kontrolom.

Mujović je rekao da je teren u rejonu Kuča jako problematičan i nepristupačan, te najzahtevniji vatrogasce.

- Imamo novonastali požar na teritoriji Zete, na Vukovačkom brdu. Zatim, preko puta Smokovca - rekao je Mujović.

U pitanju su, prema njegovim rečima, namerno izazvani požari, "dobro organizovani i na nepristupačnim terenima".

On je dodao da se celokupno raspoloživo ljudstvo i vatrogasne službe nalaze na terenu, kao i da ima kapaciteta da se odgovori trenutnim izazovima.

- Samo moramo biti svesni da umor kuca na vrata naših velikih heroja - vatrogasaca - upozorio je Mujović.

Autor: A.A.