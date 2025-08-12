AKTUELNO

MOĆNA LETELICA PROTIV STRAŠNE BUKTINJE! Pogledajte kako srpski 'Kamov' aktivno gasi požare u Crnoj Gori: Jer solidarnost ne poznaje granice (VIDEO)

Požari u Crnoj Gori i dalje ne jenjavaju, a aktivna žarišta registrovana su na području Podgorice, Nikšića, Bijelog Polja, Bara, Budve, Šavnika, kao i u Čanju i Buljarici

Posada helikoptera "Kamov" MUP-a Srbije, koji je juče sleteo u Podgoricu na poziv Crne Gore, danas je od ranog jutra u punoj misiji gašenja požara na lokaciji Đurkovići – Rogami.

- Naši piloti, zajedno sa kolegama iz Crne Gore, od 7 časova dejstvuju iz vazduha i do sada su izbacili 248 tona vode u borbi za svaki hektar šume i svaki ljudski život. Uvek spremni da pomognemo – jer solidarnost ne poznaje granice - navodi se u objavi MUP Srbije, uz podeljeni video akcije gašenja požara.

