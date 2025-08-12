VATRENA STIHIJA NE STAJE Crna Gora aktivirala EU i NATO mehanizme, 'Kamov' iz Srbije na terenu od juče

Prema podacima službi, aktivna žarišta registrovana su na području Podgorice, Nikšića, Bijelog Polja, Bara, Budve, Šavnika, kao i u Čanju i Buljarici

Širom Crne Gore aktivni su brojni požari, a vatrogasno-spasilačke snage treći dan vode iscrpljujuću borbu sa vatrenom stihijom. Najteže je u Doljanima i na Kakarickoj gori kod Podgorice, gdje su ugrožene kuće i drugi objekti, dok jak sjeverni vjetar otežava gašenje i širi plamen.

U pomoć su uključeni i međunarodni kapaciteti: helikopter „Kamov Ka-32“ iz Srbije djeluje u rejonu Podgorice zajedno s domaćim vazduhoplovima, a nakon aktiviranja Mehanizma civilne zaštite Evropske unije jutros je u Crnu Goru sletio i kanader iz Hrvatske. Paralelno je, kako navode nadležni, aktiviran i zahtjev za podršku preko NATO mehanizama (EADRCC).



Sinoć je posebno dramatično bilo u Piperima i Rogamima, gdje je vatra došla do stambenih zona. Evakuisano je nekoliko porodica; povrijeđenih nema, ali je pričinjena veća materijalna šteta. Gust dim nadvio se nad više naselja u Podgorici, a na pojedinim lokacijama, poput područja oko Komanskog mosta, zabilježene su i eksplozije plinskih boca. Policija je blokirala prilaze najugroženijim zonama i preusmjerava saobraćaj.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Prema podacima službi, aktivna žarišta registrovana su na području Podgorice, Nikšića, Bijelog Polja, Bara, Budve, Šavnika, kao i u Čanju i Buljarici. Kritične tačke tokom jučerašnjeg dana bile su i Đurkovići u Piperima iznad Rogama, te Kuči i Kokoti. Komandir Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović saopštio je da, uprkos teškim uslovima na terenu i konstantnom vjetru, do jutros nijedan stambeni objekat nije izgorio.

Na terenu su angažovane lokalne službe zaštite i spašavanja uz podršku kolega iz drugih opština, Avio-helikopterske jedinice MUP-a, Direktorata za zaštitu i spašavanje, vojske sa svojim vazduhoplovima, kao i višenamjenski robotski sistem za gašenje požara. Nadležni poručuju da, usljed jakog vjetra, visokih temperatura i nepristupačnog terena, domaći kapaciteti nijesu dovoljni za potpuno savladavanje svih žarišta bez međunarodne pomoći.

Institucije apeluju na građane da ne pokušavaju samoinicijativno gasiti požare na nepristupačnim dionicama i da ne ometaju prilaze vatrogasnim ekipama. Svaku pojavu požara potrebno je odmah prijaviti na 112 ili 123, a informacije o eventualnom podmetanju ili neodgovornom postupanju na 112 ili 122. Podsjeća se da je strogo zabranjeno paljenje vatre i upotreba pirotehničkih sredstava, naročito u uslovima povećane opasnosti od požara.

Autor: S.M.