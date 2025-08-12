VATRENA STIHIJA NE STAJE Crna Gora aktivirala EU i NATO mehanizme, 'Kamov' iz Srbije na terenu od juče

Prema podacima službi, aktivna žarišta registrovana su na području Podgorice, Nikšića, Bijelog Polja, Bara, Budve, Šavnika, kao i u Čanju i Buljarici
Širom Crne Gore aktivni su brojni požari, a vatrogasno-spasilačke snage treći dan vode iscrpljujuću borbu sa vatrenom stihijom. Najteže je u Doljanima i na Kakarickoj gori kod Podgorice, gdje su ugrožene kuće i drugi objekti, dok jak sjeverni vjetar otežava gašenje i širi plamen.
U pomoć su uključeni i međunarodni kapaciteti: helikopter „Kamov Ka-32“ iz Srbije djeluje u rejonu Podgorice zajedno s domaćim vazduhoplovima, a nakon aktiviranja Mehanizma civilne zaštite Evropske unije jutros je u Crnu Goru sletio i kanader iz Hrvatske. Paralelno je, kako navode nadležni, aktiviran i zahtjev za podršku preko NATO mehanizama (EADRCC).
Sinoć je posebno dramatično bilo u Piperima i Rogamima, gdje je vatra došla do stambenih zona. Evakuisano je nekoliko porodica; povrijeđenih nema, ali je pričinjena veća materijalna šteta. Gust dim nadvio se nad više naselja u Podgorici, a na pojedinim lokacijama, poput područja oko Komanskog mosta, zabilježene su i eksplozije plinskih boca. Policija je blokirala prilaze najugroženijim zonama i preusmjerava saobraćaj.
Prema podacima službi, aktivna žarišta registrovana su na području Podgorice, Nikšića, Bijelog Polja, Bara, Budve, Šavnika, kao i u Čanju i Buljarici. Kritične tačke tokom jučerašnjeg dana bile su i Đurkovići u Piperima iznad Rogama, te Kuči i Kokoti. Komandir Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović saopštio je da, uprkos teškim uslovima na terenu i konstantnom vjetru, do jutros nijedan stambeni objekat nije izgorio.
Na terenu su angažovane lokalne službe zaštite i spašavanja uz podršku kolega iz drugih opština, Avio-helikopterske jedinice MUP-a, Direktorata za zaštitu i spašavanje, vojske sa svojim vazduhoplovima, kao i višenamjenski robotski sistem za gašenje požara. Nadležni poručuju da, usljed jakog vjetra, visokih temperatura i nepristupačnog terena, domaći kapaciteti nijesu dovoljni za potpuno savladavanje svih žarišta bez međunarodne pomoći.
Institucije apeluju na građane da ne pokušavaju samoinicijativno gasiti požare na nepristupačnim dionicama i da ne ometaju prilaze vatrogasnim ekipama. Svaku pojavu požara potrebno je odmah prijaviti na 112 ili 123, a informacije o eventualnom podmetanju ili neodgovornom postupanju na 112 ili 122. Podsjeća se da je strogo zabranjeno paljenje vatre i upotreba pirotehničkih sredstava, naročito u uslovima povećane opasnosti od požara.
Autor: S.M.