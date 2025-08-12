AKTUELNO

Region

VATRENA STIHIJA NE STAJE Crna Gora aktivirala EU i NATO mehanizme, 'Kamov' iz Srbije na terenu od juče

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Privatna arhiva ||

Prema podacima službi, aktivna žarišta registrovana su na području Podgorice, Nikšića, Bijelog Polja, Bara, Budve, Šavnika, kao i u Čanju i Buljarici

Širom Crne Gore aktivni su brojni požari, a vatrogasno-spasilačke snage treći dan vode iscrpljujuću borbu sa vatrenom stihijom. Najteže je u Doljanima i na Kakarickoj gori kod Podgorice, gdje su ugrožene kuće i drugi objekti, dok jak sjeverni vjetar otežava gašenje i širi plamen.

U pomoć su uključeni i međunarodni kapaciteti: helikopter „Kamov Ka-32“ iz Srbije djeluje u rejonu Podgorice zajedno s domaćim vazduhoplovima, a nakon aktiviranja Mehanizma civilne zaštite Evropske unije jutros je u Crnu Goru sletio i kanader iz Hrvatske. Paralelno je, kako navode nadležni, aktiviran i zahtjev za podršku preko NATO mehanizama (EADRCC).


Sinoć je posebno dramatično bilo u Piperima i Rogamima, gdje je vatra došla do stambenih zona. Evakuisano je nekoliko porodica; povrijeđenih nema, ali je pričinjena veća materijalna šteta. Gust dim nadvio se nad više naselja u Podgorici, a na pojedinim lokacijama, poput područja oko Komanskog mosta, zabilježene su i eksplozije plinskih boca. Policija je blokirala prilaze najugroženijim zonama i preusmjerava saobraćaj.

Video: Privatna arhiva

Prema podacima službi, aktivna žarišta registrovana su na području Podgorice, Nikšića, Bijelog Polja, Bara, Budve, Šavnika, kao i u Čanju i Buljarici. Kritične tačke tokom jučerašnjeg dana bile su i Đurkovići u Piperima iznad Rogama, te Kuči i Kokoti. Komandir Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović saopštio je da, uprkos teškim uslovima na terenu i konstantnom vjetru, do jutros nijedan stambeni objekat nije izgorio.

Na terenu su angažovane lokalne službe zaštite i spašavanja uz podršku kolega iz drugih opština, Avio-helikopterske jedinice MUP-a, Direktorata za zaštitu i spašavanje, vojske sa svojim vazduhoplovima, kao i višenamjenski robotski sistem za gašenje požara. Nadležni poručuju da, usljed jakog vjetra, visokih temperatura i nepristupačnog terena, domaći kapaciteti nijesu dovoljni za potpuno savladavanje svih žarišta bez međunarodne pomoći.

Institucije apeluju na građane da ne pokušavaju samoinicijativno gasiti požare na nepristupačnim dionicama i da ne ometaju prilaze vatrogasnim ekipama. Svaku pojavu požara potrebno je odmah prijaviti na 112 ili 123, a informacije o eventualnom podmetanju ili neodgovornom postupanju na 112 ili 122. Podsjeća se da je strogo zabranjeno paljenje vatre i upotreba pirotehničkih sredstava, naročito u uslovima povećane opasnosti od požara.

Autor: S.M.

#Crna Gora

#EU

#Kamov

#NATO

#Srbija

#vatrena stihija

POVEZANE VESTI

Region

GORE ALARMI! Crna Gora zatražila pomoć od NATO? Požari izmakli kontroli – helikopter iz Srbije već na terenu!

Region

OVAKO JE MONSTRUM IZ CRNE GORE PROLAZIO NEOPAŽEN: Meštani otkrili jezive detalje ubistva brata iz sestre kod Bijelog Polja!

Region

OVO JE DVOSTRUKI UBICA IZ BIJELOG POLJA: Ubio brata i sestru, pa pobegao! Silovao je babe, krao, pucao na policiju...

Hronika

OPSADNO STANJE U SELIMA NA GRANICI SRBIJE I CRNE GORE: Steže se obruč oko dvostrukog UBICE iz Bijelog polja - Svakome ko pomogne Balijagiću preti ROBI

Region

DVOSTRUKI UBICA IZ BIJELOG POLJA SILOVAO ŽENU, KRAO I U SRBIJI: Robijao je 20 godina! Ovo su svi detalji o zločincu

Hronika

ALIJA BALIJAGIĆ JUTROS PRIMEĆEN U OVOM SELU? Policija HITNO upućena na teren