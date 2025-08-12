GORE ALARMI! Crna Gora zatražila pomoć od NATO? Požari izmakli kontroli – helikopter iz Srbije već na terenu!

Požari koji danima besne širom Crne Gore dostigli su dramatične razmere, a prema nezvaničnim informacijama koje prenosi RTCG, Crna Gora je aktivirala zahtev za međunarodnu pomoć preko NATO mehanizama!

Kako je potvrđeno iz izvora bliskih izvršnoj vlasti, upućen je zahtev za pomoć preko EADRCC centra – Evroatlantskog koordinacionog centra za vanredne situacije, koji funkcioniše u okviru NATO-a.

Helikopter iz Srbije već na terenu

Pomoć je već stigla iz Srbije na osnovu bilateralnog sporazuma o saradnji u zaštiti i spasavanju. U gašenju požara na teritoriji Podgorice angažovan je helikopter Kamov Ka-32, nosivosti pet tona.

Uključena i Evropska unija

Zbog teške situacije na primorju, posebno u Baru i Budvi, aktiviran je i Mehanizam civilne zaštite EU putem CECIS sistema.

Pomoć je već ponudila Hrvatska, čiji će kanader biti angažovan od sutra ujutru.

„Zbog složene situacije, aktivirani su svi dostupni mehanizmi – bilateralni, evropski i NATO“, navodi se nezvanično.

Zvanična potvrda još se čeka

Iako se informacija o zahtevu za pomoć preko NATO još nije zvanično potvrđena, u javnosti raste zabrinutost jer vatra preti naseljenim mestima, a visoke temperature dodatno otežavaju gašenje.

Građanima se savetuje maksimalan oprez, a vatrogasci, vojska i međunarodne snage nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom.

Situacija je ozbiljna, a pomoć stiže sa svih strana. Očekuje se da nadležne institucije uskoro izdaju zvanično saopštenje povodom međunarodne pomoći.

Autor: Dalibor Stankov