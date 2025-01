NEPROCENJIVA ŠTETA: U požaru u Los Anđelesu uništeno i 200 umetničkih dela Hantera Bajdena koja su vredna milione dolara

Katastrofalni požari koji besne već danima na poručju Los Anđelesa uništili su 200 umetničkih dela Hantera Bajdena.

Podsećamo, jedna od kuća koju je Hanter Bajden, sin odlazećeg predsednika SAD Džozefa Bajdena iznajmlivao u Los Anđelesu izgrela je u požaru.

Vest o izgorelim umetničkim delima prvi je objavio Njujork post.

Kontroverzna umetnička dela čuvana su u skladištu blizu Pacifik Palisejdsa, u blizini doma Hanterovog holivudskog advokata Kevina Morisa. Njihova vrednost procenjuje se na "milione dolara2, prema izvoru bliskom porodici Bajden.

Moris, koji je Hanteru pozajmio skoro pet miliona dolara kako bi platio poreski dug i finansira dokumentarni film o njemu, živi u raskošnoj kući sa pet spavaćih soba i šest kupatila. Kuća je jedna od retkih u elitnom kraju koja je ostala netaknuta.

Prošle nedelje, kad su požari počeli da besne, predsednik Džozef Bajden rekao je da dom njegovog sina u obližnjem Malibuu možda još postoji.

BREAKING: 200 artworks by Hunter Biden allegedly worth "millions of dollars" destroyed in Los Angeles fires — NY Post