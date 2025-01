NOVI POŽAR U LOS ANĐELESU: Građani u panici, vatra se brzo širi - Naređena HITNA evakuacija (VIDEO)

Na području severno od Los Anđelesa izbio je šumski požar koji se veoma brzo širi, pa je naređena hitna evakuacija stanovništva.

Glas Amerike prenosi da snažni vetrovi ponovo prete jugu Kalifornije, a kiša je moguća tek za vikend.

Požar Hjuz izbio je u sredu ujutro u okolini jezera Kestejk, oko 40 kilometara severno od Pacifik Palisejdsa i Altadene, gde već treću nedelju gori vatra.

Vatrogasci na tlu, kao i avioni iz vazduha, pokušavaju da ugase vatru koju raspiruje vetar.

"Biće još jedna runda rizičnih uslova za požar na jugu Kalifornije", rekao je Tod Hol iz Nacionalne meterolorške službe. "A već deluje da je oboren rekord".

Za vikend postoji 60 do 80 odsto šanse da na jugu Kalifornije padne malo kiše, na većini područja se procenjuje da neće pasti više od 0,8 centimetara, kaže Rajan Kitel iz Meteorološke službe Los Anđelesa.

Više padavina očekuje se ako bude prognoziranih oluja sa grmljavinom.

Vatrogasne ekipe spremaju vreće sa peskom, a lokalni radnici instaliraju barijere i čiste odvodne cevi i kanale.

