Šumski požar, koji se brzo širi, izbio je u utorak u jednom predgrađu Los Anđelesa, gde su izgorele građevine i evakuisani građani.

Jedan od ključnih autoputeva je zatvoren, a pogođeno područje i veći deo Los Anđelesa prekriva gusti dim.

Oko 30.000 stanovnika je pod naređenjem da se evakuiše, a ugroženo je više od 13.000 građevinskih struktura.

People abandoned their cars so firefighters are moving them with this. #palisadesfire pic.twitter.com/mnXv0eCdMf — Kevin's BBQ Joints (@KevinsBBQJoints) 07. јануар 2025.

U ovo doba godina, u toj oblasti duva vetar poznat kao Santa Ana za koji meterolozi kažu da bi mogao da preraste u najgoru oluju poslednju deceniju.

U delovima Los Anđelesa i Venture se očekuju naleti vetra do 160 kilometara na sat, zbog čega se strahuje da će više ljudi morati da se evakuiše.

Nightmare Fuel

Two men and a dog trapped in a home surrounded by the Palisades fire. pic.twitter.com/YDCkFmLNbH — Kevin Dalton (@TheKevinDalton) 08. јануар 2025.

Očekuje se da će najviše upozorenje na opasnost od požara ostati na snazi do četvrtka veče.

Opasan kvalitet vazduha

Indeks kvaliteta vazduha za veći deo gradskog područja Los Anđelesa bio je u sredu ujutru preko 300, što se smatra opasnim za širu javnost, navodi En-Bi-Si njuz.

Na tom nivou, ljudima se savetuje da ostanu u zatvorenom prostoru i smanje nivoe aktivnosti.

"Nemamo dovoljno vatrogasaca"

Šef vatrogasaca okruga Los Anđeles Entoni Marone sada odgovara na pitanje o tome koliko su zvaničnici bili spremni za požare.

On kaže da okrug LA i sve 24 službe nisu spremne za ovu vrstu katastrofe koja je rasprostranjena.

- Nema dovoljno vatrogasaca u celom okrugu LA da se pozabave sa četiri odvojena požara ove veličine - kaže on.

Tramp za požare okrivio guvernera Los Anđelesa

Novoizabrani predsednik Donald Tramp okrivio je guvernera Kalifornije Gevina Njusoma za "praktično apokaliptične" požare koji besne u oblasti Los Anđelesa, tvrdeći da je trebalo da potpiše deklaraciju o ispumpavanju više vode kroz državu kako bi sprečio situaciju.

"Hteo je da zaštiti u suštini bezvrednu ribu zvanu šljunka, dajući joj manje vode (nije uspelo!), ali nije mario za ljude u Kaliforniji“, napisao je Tramp na Truth Social.

"Sada se plaća konačna cena. Zahtevaću da ovaj nesposobni guverner dozvoli da lepa, čista, sveža voda uđe u Kaliforniju! On je kriv za ovo", napisao je Tramp.

Prve pljačke napuštenih kuća

Okružni šerif Los Angelesa Robert Luna naveo je da je za 32.500 ljudi naređena evakuacija, dok još 38.600 stanovnika dobilo upozorenje da bude spremno na evakuaciju.

Upozorio je da će najoštrije biti kažnjeni svi koji budu uhvaćeni kako u područje pogođenom požarima pljačkaju evakuirane domove ili poslovne prostore. Potvrdio je kako je već uhvaćeno dvoje ljudi zbog pokušaja krađi u kućama u evakuisanom području.

Građani pozvani da štede vodu

Nadležni u Los Anđelesu pozvali su ljude u tom području da štede vodu kako bi pomogli hitnim službama u borbi protiv požara. Rezervoari za vodu presušili su tokom večeri i jutra i ne mogu se napuniti dovoljno brzo da zadovolje potražnju.

Evakuisane brojne slavne ličnosti

Zbog požara, koji je zahvatio i elitne kvartove Los Anđelesa, evakuisane su i brojne slavne ličnosti, među kojima su glumci Judžin Livaj, Tom Henks, Dženifer Eniston, Riz Viterspun i drugi.

🔥#Wildfires have broken out in #LosAngeles , fueled by strong Santa Ana #winds reaching speeds of up to 80 miles per hour. Within a few hours, the fire has grown from 200 to over 1,200 acres.



More than 13,000 structures are at risk, and at least 30,000 people are being… pic.twitter.com/HMEZbjAtns — GlobEcoCrisis (@GlobEcoCrisis) 08. јануар 2025.

Vatrogasna služba Los Anđelesa saopštila je da se požar proširio i da u mestu Santa Monika takođe važi nalog za evakuaciju svih područja severno od Sent Vinsenta.

Here is my dad's burger place, The Beachside Cafe, down the street from our home in Pacific Palisades



Words cannot describe what I feel. How many times as a kid did I break a sandy tourist’s $100 for chili cheese fries and a hamburger?



This is our entire neighborhood just… pic.twitter.com/MhnyGbGpmf — Jennifer Begakis (@jenbegakis) 08. јануар 2025.

Službe koriste buldožere za uklanjanje gotovo 200 napuštenih automobila, kako bi se stvorio prostor za vatrogasna vozila.

Bez struje više od 220.000 ljudi, zatvorene škole

Kancelarija za obrazovanje okruga Los Anđeles saopštila je da su zbog širenja požara zatvorene škole u 19 okruga.

Najmanje 220.916 potrošača ostalo je bez struje u okrugu Los Anđeles.

Više od 5.000 ljudi evakuisano je iz Pasadene, saopštila je portparolka Grada Dženifer Kolbi.

Požarom su najviše pogođeni severoistočni delovi grada, a stanje je dodatno pogoršano jakim vetrovima.

- Koristimo sve raspoložive resurse - rekla je Kolbi i dodala da požar gasi 50 vatrogasnih ekipa. Ukupan obim štete još nije poznat, kazala je ona.

Evakuisano preko 30.000 ljudi

Više od 100 objekata je uništeno u požaru a takođe je bilo „više značajnih povreda“, rekao je šef vatrogasne službe okruga Entoni K. Marone.

Uzrok požara Iton je takođe nepoznat i predmet istrage, rekao je on.

Više od 30.000 stanovnika ima naređenja za evakuaciju iz požara Iton. To je jedan od pet velikih požara u okrugu Los Anđeles.

Požar se sada skoro udvostručio od poslednjeg ažuriranja, obuhvativši 2.227 hektara.

Dve osobe poginule Dve su osobe poginule, a više ih je povređeno u šumskim požarima u Kaliforniji, rekao je vatrogasni nbačelnik okruga Los Anđelesa Entoni Maron.

Izbio i peti požar

Peti šumski požar u južnoj Kaliforniji - požar Vudli - izbio je u okrugu Los Anđeles.

Požar je izbio u sredu oko 6.15 po lokalnom vremenu. Požar Vudli se nalazi između masivnog požara Palisades na jugu i požara Hurst na severu, koji je sada zahvatio najmanje 500 hektara, kažu zvaničnici.

Pre njega izbio je požar Tajler u okrugu Riversajd, saopštili su zvaničnici.

This is Malibu on the PCH. A hellscape. So many homes are on fire it’s unusual to see a home that is not. pic.twitter.com/zWwlnvq0lX — Jonathan Vigliotti 🐋 (@JonVigliotti) 08. јануар 2025.

Ne nazire se kraj! Požar je zahvatio 900 hektara i uopšte nije pod kontrolom, naveli su funkcioneri Los Anđelesa. Više od 700 vatrogasaca angažovano je na gašenju požara.

13:16 Strašan snimak širenja požara

Na društvenim mrežama pojavio se i ubrzani snimak na kom se vidi kako se požar proširio Palisadesom u Los Anđelesu.

12:34 "Ovo se retko viđa"

Kapetanka vatrogasne službe Los Anđelesa Šila Keliher rekla je da dugo nije videla toliko ekstremni požar.

The fire has "jumped the 101": Capt. Sheila Kelliher of the Los Angeles County Fire Department has new information on the fast-moving and dangerous Pacific Palisades wildfire. pic.twitter.com/JAPpoDi1Ke — Anderson Cooper 360° (@AC360) 08. јануар 2025.

- Iza svega stoje nepredvidivi vetrovi - rekla je Keliher za CNN, napominjući da je ovakvu vrstu požara videla samo nekoliko puta tokom 25 godina karijere.

11:42 Vile poznatih progutane u plamenu

Apokaliptični pakao zahvatio je otmenu četvrt u kojoj žive mnoge slavne osobe, uključujući Bena Afleka, Džen Aiko, Toma Henksa i Majlsa Telera.

11:34 Najgore tek sledi!

Čed Henson, stručnjak za požare, kaže da najgore tek sledi.

- Najekstremnije vremenske prilike očekuju se između 2.00 i 6.00 sati ujutro po pacifičkom vremenu. Još nismo ni blizu najgoreg. Noć će biti izuzetno teška.

11:19 "Ne postoji mogućnost stavljanja požara pod kontrolu"

Prema rečima vatrogasnih službi, večeras ne postoji mogućnost obuzdavanja požara u Los Anđelesu. Vatrogasci su trenutno usmereni na spašavanje ljudskih života.

Ranije je objavljeno da nije postignut napredak u gašenju požara u Pasifik Palisejdsu, jednom od tri požara koji gore u predgrađima Los Angelesa.

Dejvid Akuna, porparol vatrogasne službe, na upit CNN-a postoji li mogućnost stavljanja požara pod kontrolu s obzirom na jake vetrove, odgovorio je:

"Ne. Iskreno, ne postoji."

Dodao je da je glavni prioritet osigurati evakuaciju svih ljudi s ugroženih područja:

"Najvažnije je osigurati ljudske živote, pomažemo ljudima da pronađu sigurno sklonište i za svoje kućne ljubimce i stoku."

11:13

Buldožerom sklanjaju luksuzne automobile

Deo stanovnika luksuznog naselja je odbio da napusti svoje domove, dok su drugi sve ostavili i otišli zbog čega su na ulicama ostali brojni luksuzni automobili koji blokiraju put vatrogascima do požara.

11:10

Živi zarobljeni u stravičnoj buktinji

Kako se navodi na društvenim mrežama, dvojica muškaraca i pas bili su zarobljeni u kući dok napolju bukti požar. Nešto kasnije, muškarac po imenu Kevin Dalton, na Instagramu je objavio je da su obojica muškaraca uspešno evakuisana kao i njihov pas.

10:59

Ugrožena rezidencija Kamale Haris

Rezidencija potpredsednice Sjedinjenih Američkih Država Kamale Haris nalazi se u istočnom delu zone evakuacije zbog požara koji je izbio u Pacifik Palisadsu, predgrađu Los Anđelesa.

Autor: Dubravka Bošković/Jovana Nerić