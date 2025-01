Novi ogroman požar izbio u Kaliforniji, naređena evakuacija: Ova stvar bi mogla da bude nuklearna

Brzorastući požar izbio je severno od Los Anđelesa, izazivajući strah među stručnjacima da bi plamen "mogao postati nuklearan."

Požar, nazvan Hjuz, započeo je u sredu ujutro u oblasti jezera Kastajk u okrugu Los Anđeles i brzo spalio 3.407 hektara.

Evakuacije sa upozorenjima o "neposrednoj pretnji po život" su u toku, dok je veći deo južne Kalifornije pod crvenim upozorenjem zbog ekstremnog rizika od požara usled jakih, suvih vetrova.

Broj ljudi pod naređenjem za evakuaciju nije preciziran, ali zajednica Kastajk broji oko 18.600 stanovnika.

Vatrogasci iz Nacionalne šume Anđeles angažovani su na gašenju, saopštila je Američka služba za šume, najavivši da je čitav park od 700.000 hektara u planinama San Gabrijel zatvoren za posetioce.

Uzrok požara se istražuje. Fotografije pokazuju oblake dima koji se dižu iz oblasti dok vatrogasci pokušavaju da obuzdaju vatru.

"Taj požar će eskalirati do ogromnih razmera. Već sada znamo šta gorivo u toj oblasti može učiniti, a vetar će dodatno pogoršati situaciju", izjavio je Džejkob Vajgler, koordinator za požare u okrugu Pirs, za New York Post.

🚨 #UPDATE : Hughes Fire Near Castaic Lake The fire is now at 3,400 acres with 0% containment, it has already prompted mandatory evacuations after igniting just before 11 a.m. Stay safe and #ProtecTheWorld with Citizen. pic.twitter.com/PLL4nb6y6V

Požar se brzo proširio na skoro 20,72 kvadratnih kilometara drveća i šiblja, stvarajući ogroman oblak tamnog dima u blizini jezera Kastajk, popularnog mesta za rekreaciju udaljenog oko 40 milja od razarajućih požara Iton i Palisejds, koji gore već treću nedelju.

Isključenja sa autoputa Interstate 5, glavnog pravca sever-jug, uvedena su dok su plameni jezici prelazili preko brežuljaka i spuštali se u nepristupačne klance.

Ekipe na terenu i avioni za gašenje pokušavali su da spreče da vetar pomeri požar ka gušće naseljenim zajednicama u podnožju planina u Kastajku, domu oko 18.000 ljudi.

Najmanje tri škole evakuisane su iz predostrožnosti, saopštila je Kalifornijska saobraćajna patrola.

U međuvremenu, na jugu, zvaničnici Los Anđelesa pripremali su se za moguće kiše, dok je nekim stanovnicima dopušten povratak u izgorele oblasti Paciifik Palisads i Altadene. Vetrovito vreme očekuje se do četvrtka.

"Suočićemo se sa još jednim talasom kritičnih uslova za požare širom južne Kalifornije", rekao je meteorolog Nacionalne meteorološke službe Tod Hol u sredu ujutro. "Ovo zvuči kao pokvarena ploča."

BREAKING

URGENT#HughesFire near #CastaicLake #LosAngelesCounty is massive. Has gone from 50 to 500 acres in minutes and is barreling down the hills towards suburbian homes. This is the big one. Prayers needed for these firefighters that they stop this.



If you know anyone in the… pic.twitter.com/nhIGZGk6r0