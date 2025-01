Požar zahvatio brdo slavnih, naređena hitna evakuacija! Da li je ovo kraj Holivuda

Novi razorni požar zahvatio je vrh Holivudskih brda, primoravajući stanovnike da u žurbi napuste svoje domove.

Vatrogasna služba Los Anđelesa upozorila je da svi koji se nalaze u blizini požara budu spremni na evakuaciju u bilo kom trenutku, izjavio je kapetan vatrogasne službe Erik Skot.

Snimci iz vazduha koje je objavio lokalni kanal KABC prikazuju kako se plamen brzo širi duž vrhova brda, dok vatrogasci očajnički pokušavaju da ga zaustave pre nego što stigne do Holivuda.

- Morate se evakuisati na vreme. Nemojte čekati da vam neko kaže - upozorio je Skot. „Ljudi su sada vrlo svesni opasnosti. Ako vidite ili osetite dim – budite spremni za odlazak!“

Požar ugrožava simbole Los Anđelesa

Holivudska brda dom su najpoznatijih znamenitosti Los Anđelesa, uključujući čuvenu Holivudsku tablu. U opasnosti je i Grifit opservatorija, otvorena 1935. godine.

Pod pretnjom evakuacije su i Holivud Bou, Teatar Dolbi i Kineski teatar TCL, smešteni u srcu užurbanog turističkog i trgovačkog centra.

This was a fantastic water drop in the Hollywood Hills Sunset Fire from one of the aerial firefighting planes. 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/P3YQpdS80H

„Kuda da idem, gde je bezbedno?“

Novinar BBC-ja, koji je nedavno sleteo u Los Anđeles, opisuje haotične prizore ljudi koji beže iz svojih domova noseći samo najosnovnije stvari.

- Kada sam se zaustavio, neki od njih su delovali prestravljeno i zbunjeno - piše reporter.

- Jeste li ovde da pomognete ljudima? Kuda da idem? - upitala ga je Ana Voldman, izlazeći iz automobila. „Gde je sada bezbedno?“

Zvuci sirena i helikoptera odjekivali su iznad njih.

Ana je ispričala kako je šetala pse i planirala da svrati u prodavnicu kada je osetila jak miris dima. Vratila se kući, pogledala kroz prozor i videla kako se plamen brzo širi niz brda Holivudskih brda, dolazeći do samo jedne ulice od njene kuće.

Uspela je da spakuje samo osnovne stvari – hranu, odeću, ćebad i hranu za svoja tri mala psa.

🚨 BREAKING: New fire just exploded in Hollywood Hills



That’s 5 major wild fires in Los Angeles in 36 hours



10s of 1000s of acres burned, 100,000 people displaced, 5 dead, dozens injured, countless wildlife and helpless animals killed.



Now it looks like that’s just the… pic.twitter.com/QcToWDTHc7