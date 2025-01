VELIKI POŽAR KOD LOS ANĐELESA! Vatrogasci na nogama, stravičan dim ne prestaje da kulja! (VIDEO)

U blizini Los Anđelesa izbio je veliki požar.

Oko 20 hektara u oblasti Pacific Palisades Highlands trenutno je u plamenu, a više agencija reaguje na požar, javlja Santa Monica Daily Press.

Prema navodima Vatrogasne službe Los Anđelesa, požarje izbio oko 10:30 ujutru po lokalnom vremenu.



Oblast se nalazi u nepristupačnom delu Pacific Palisadesa s ograničenim pristupom putem.

🚨 BREAKING: LA FIRE RAGES OUT OF CONTROL! 🚨



🔥 20 acres ablaze in Pacific Palisades Highlands!



🚒 Multiple agencies on scene battling the massive inferno!#PalisadesFire #LAFire #LA #LosAngeles #LosAngelesFire #Hollywood ##HollywoodFire pic.twitter.com/UyChjUlX0A